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Rangnick ist überzeugt

„Sie können uns helfen! Das hat jeder gemerkt“

Fußball
27.03.2026 06:30
Christoph Baumgartner möchte jubeln.
Christoph Baumgartner möchte jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Beim Start in das Länderspieljahr gegen Ghana wollen Österreichs Fußballer die Euphorie vor der WM weiter anheizen. Beim Kräftemessen mit den Afrikanern sind gleich viele Debüts möglich, kann man wohl erstmals auch die Zukunftsaktien Paul Wanner und Carney Chukwuemeka bewundern.

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Großartig, dass über 40.000 Karten weg sind. Wir wollen dafür sorgen, dass auch das zweite Spiel (Anm.: Dienstag gegen Südkorea) voll wird“, geht die Euphorie im Land an Ralf Rangnick nicht spurlos vorbei. Der Teamchef hat auch in Österreich schon andere Zeiten erlebt. Am Freitag erfolgt gegen Ghana der Start ins WM-Jahr – ein Balanceakt zwischen Testlauf und „Stimmungsanheizer“?

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