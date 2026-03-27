„Moment, der mich das ganze Leben begleiten wird“

Auf Klubebene lief es für den Routinier im Herbst bei Bröndby suboptimal, im Winter entschied er sich zur Rückkehr nach Augsburg: „Mein Plan ist voll aufgegangen. Ich komme in einer der europäischen Top-5-Ligen wieder regelmäßig zum Einsatz und auf eine sehr gute Quote, habe mit allen im Klub ein super Verhältnis.“ Nach elf Einsätzen hält der Offensivspieler bei drei Toren und nunmehr 62 Karriere-Treffern in der deutschen Bundesliga. Martin Harnik (66) und Willi Huberts (67) und damit Platz zwei in der Österreich-Hitliste hinter Toni Polster (90) rücken immer näher. Ebenso gerät die WM immer mehr in seinen Fokus: „Jeder Sieg vor der Endrunde würde uns guttun. Unser Selbstverständnis geht längst so weit, dass wir jeden besiegen wollen.“