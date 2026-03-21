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Gewinnen Sie Wellness-Pakete in Bad Radkersburg

Gewinnspiele
21.03.2026 04:59
Entspannung pur im Vitalhotel der Parktherma Bad Radkersburg
Entspannung pur im Vitalhotel der Parktherma Bad Radkersburg(Bild: Parktherme Bad Radkersburg/Harald Eisenberger)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Von 10. bis 12. April steigt in Bad Radkersburg wieder das „Anradeln“ – der Start in die steirische Rad-Saison. Mit der „Krone“ können Sie zwei Übernachtungs-Pakete im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg gewinnen.

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Langsam steigen die Temperaturen in der Steiermark – und damit steigt auch die Lust am Radfahren. Und mit der „Krone“ haben sie den besten Startplatz, um in die neue Radsaison zu starten. Los geht es am 10. April mit dem „Radio Steiermark Anradeln“ in Bad Radkersburg – bis 12. April steht die südsteirische Thermenstadt drei Tage lang im Zeichen von Bewegung, Genuss und Frühlingsstimmung. Anmeldungen sind schon möglich.

Und was bietet sich da besser an, als die Frühlingszeit und den Start in die Radsaison bei einem genussvollen Wohlfühlaufenthalt im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg zu erleben?

Auch die Zimmern des Vitalhotels laden zum Entspannen ein.
Auch die Zimmern des Vitalhotels laden zum Entspannen ein.(Bild: Parktherme Bad Radkersburg/Harald Eisenberger)

Mitmachen und gewinnen
Machen Sie beim Krone-Gewinnspiel mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück einen Wohlfühlaufenthalt im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg für 2 Nächte/3 Tage für 2 Personen, inklusive herrlichem Frühstücksbuffet, Feinschmecker-Halbpension sowie Eintritt in die direkt angeschlossene Parktherme und das Saunadorf. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25. März aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirerletters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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