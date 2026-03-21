Gewinnen Sie Wellness-Pakete in Bad Radkersburg

Langsam steigen die Temperaturen in der Steiermark – und damit steigt auch die Lust am Radfahren. Und mit der „Krone“ haben sie den besten Startplatz, um in die neue Radsaison zu starten. Los geht es am 10. April mit dem „Radio Steiermark Anradeln“ in Bad Radkersburg – bis 12. April steht die südsteirische Thermenstadt drei Tage lang im Zeichen von Bewegung, Genuss und Frühlingsstimmung. Anmeldungen sind schon möglich.