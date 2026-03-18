Millionen Flügel: Warum Monarchfalter zurückkehren

Doch genau diese Pflanzen werden immer seltener. Intensive Landwirtschaft, der massive Einsatz von Herbiziden und der Umbau ganzer Landschaften lassen ihre Bestände schrumpfen. Gleichzeitig verschiebt die Klimawandel die natürlichen Rhythmen: Blütezeiten geraten durcheinander, Wetterextreme nehmen zu, die Reise der Falter wird zum Risiko.

Hoffnung mit Ablaufdatum?

„Die Zahlen sind erfreulich, aber die Lage bleibt fragil“, warnt Artenschutz-Experte Georg Scattolin vom WWF Österreich. Tatsächlich liegen die Bestände noch immer weit unter den Höhen der 1990er-Jahre.