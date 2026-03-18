Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Naturphänomen

Millionen Flügel: Warum Monarchfalter zurückkehren

Klima
18.03.2026 16:10
Jeden Herbst brechen die Falter auf von Nordamerika nach Mexiko.
Jeden Herbst brechen die Falter auf von Nordamerika nach Mexiko.(Bild: WWF )
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Sie fliegen tausende Kilometer – und das über Generationen hinweg. Die Monarchfalter sind zurück! Doch hinter dem überraschenden Aufschwung verbirgt sich eine stille Bedrohung...

0 Kommentare

Es ist ein Schauspiel, das wirkt, als hätte jemand den Himmel selbst in Bewegung gesetzt: Millionen orange-schwarzer Flügel, die wie flackernde Glut durch die Luft tanzen. Der Monarchfalter, einer der bekanntesten Schmetterlinge der Welt, meldet sich zurück – vorsichtig, aber sichtbar.

Aktuelle Erhebungen des WWF zeigen: In den Winterquartieren im mexikanischen Hochland besetzten die Tiere zuletzt 2,93 Hektar Waldfläche. Ein Plus von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und bereits die zweite Saison in Folge mit Wachstum. Ein Aufatmen für Naturschützer. Doch es ist eines mit angezogener Handbremse.

Die große Reise der Zerbrechlichen
Jeden Herbst beginnt ein Naturwunder, das seinesgleichen sucht. Aus Kanada und den USA brechen die Monarchfalter auf – auf eine Reise, die länger ist als so mancher Langstreckenflug: bis zu 4.000 Kilometer Richtung Süden, bis in die Bergwälder von Mexiko.

Was diese Migration so einzigartig macht: Kein einzelner Falter erlebt sie vollständig. Es sind mehrere Generationen, die wie Staffelläufer das Ziel erreichen. Am Ende hängen sie in dichten Trauben an den Bäumen, färben ganze Wälder in leuchtendes Orange und biegen Äste unter ihrem Gewicht. Ein flüchtiger Moment von überwältigender Schönheit – und doch ein zerbrechlicher.

Leben am seidenen Faden
Denn hinter dem schillernden Comeback lauert eine harte Realität. Die Lebensgrundlage der Falter verschwindet: die unscheinbare, aber überlebenswichtige Seidenpflanzen. Nur auf ihr legen die Weibchen ihre Eier ab – ohne sie keine nächste Generation.

Doch genau diese Pflanzen werden immer seltener. Intensive Landwirtschaft, der massive Einsatz von Herbiziden und der Umbau ganzer Landschaften lassen ihre Bestände schrumpfen. Gleichzeitig verschiebt die Klimawandel die natürlichen Rhythmen: Blütezeiten geraten durcheinander, Wetterextreme nehmen zu, die Reise der Falter wird zum Risiko.

Hoffnung mit Ablaufdatum?
„Die Zahlen sind erfreulich, aber die Lage bleibt fragil“, warnt Artenschutz-Experte Georg Scattolin vom WWF Österreich. Tatsächlich liegen die Bestände noch immer weit unter den Höhen der 1990er-Jahre.

Ohne konsequentes Gegensteuern droht das aktuelle Plus zur trügerischen Zwischenblüte zu werden. Gefordert sind strengere Regeln für Pestizide in Nordamerika, nachhaltigere Forstwirtschaft in Mexiko – und vor allem mehr Tempo beim Klimaschutz.

Wenn die Wälder wieder leuchten
Noch aber gibt es sie, diese Momente, in denen die Natur zeigt, was sie kann, wenn man sie lässt: Wenn sich die Wälder Mexikos in ein pulsierendes Meer aus Flügeln verwandeln. Wenn Millionen Monarchfalter gleichzeitig aufsteigen und der Himmel zu glühen scheint. Ein schillerndes Wunder – das uns daran erinnert, wie viel auf dem Spiel steht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
18.03.2026 16:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
207.113 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
160.989 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
137.643 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2342 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1749 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1465 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Mehr Klima
Naturphänomen
Millionen Flügel: Warum Monarchfalter zurückkehren
Nicht nur Maulwürfe
Wer im Garten die Hügel aufschüttet
Umwelt-Drama
Der Kühlschrank der Welt hat ein gewaltiges Leck
Spektakuläre Sichtung
„Nestor“: Österreichs ältester Seeadler ist zurück
Alpenverein warnt
Zu warm! Rückgang bei 94 Gletschern in Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf