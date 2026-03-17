Wer im Garten die Hügel aufschüttet

Der Klassiker: Maulwurf mit perfekter Bauordnung

Der wohl bekannteste Tunnelgräber Österreichs ist der Europäische Maulwurf (Talpa europaea). Der kleine Insektenfresser lebt in Wiesen, Gärten, Mischwäldern oder Magerrasen – überall dort, wo der Boden locker genug ist. Seine Hügel sind unverwechselbar: meist hoch, rund bis kegelförmig und aus sehr feiner Erde aufgeschoben. Mit seinen kräftigen, schaufelartigen Vorderbeinen arbeitet sich der Maulwurf durch den Boden und häuft die Erde in erstaunlich gleichmäßigen Abständen auf – manchmal sogar in einer geraden Linie.