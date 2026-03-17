Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht nur Maulwürfe

Wer im Garten die Hügel aufschüttet

Klima
17.03.2026 13:45
Die Hügel des Maulwurfs sind meist hoch und sehr gleichmäßig und bestehen aus feiner Erde. Sie ...
Die Hügel des Maulwurfs sind meist hoch und sehr gleichmäßig und bestehen aus feiner Erde. Sie sind rund bis kegelig geformt.(Bild: Naturschutzbund)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Die „geheimen Gartenarbeiter“ unter unserer Wiese sind wichtig, um den Boden gesund zu halten. Doch nicht nur Maulwürfe tummeln sich unter der Erde...

0 Kommentare

Ein frischer Erdhügel im Garten sorgt oft für Stirnrunzeln. War hier der Maulwurf am Werk? Oder doch eine Wühlmaus? Tatsächlich gehört nicht jeder Erdhaufen dem gleichen Baumeister. Wer genau hinsieht, kann schon an der Form erkennen, welches Tier hier unter der Erde seine Tunnel zieht.

Unter unseren Wiesen, Gärten und Feldern verbirgt sich eine erstaunliche Welt: ein verzweigtes Labyrinth aus Gängen, Kammern und Vorratsräumen. Zahlreiche Tiere leben dort verborgen – und hinterlassen ihre Spuren in Form charakteristischer Hügel.

Der Klassiker: Maulwurf mit perfekter Bauordnung
Der wohl bekannteste Tunnelgräber Österreichs ist der Europäische Maulwurf (Talpa europaea). Der kleine Insektenfresser lebt in Wiesen, Gärten, Mischwäldern oder Magerrasen – überall dort, wo der Boden locker genug ist. Seine Hügel sind unverwechselbar: meist hoch, rund bis kegelförmig und aus sehr feiner Erde aufgeschoben. Mit seinen kräftigen, schaufelartigen Vorderbeinen arbeitet sich der Maulwurf durch den Boden und häuft die Erde in erstaunlich gleichmäßigen Abständen auf – manchmal sogar in einer geraden Linie.

Der unterirdische Jäger ist dabei keineswegs ein Gartenschädling. Auf seinem Speiseplan stehen vor allem Regenwürmer und Insektenlarven – darunter auch ungeliebte Gäste wie Engerlinge von Maikäfern. Manchmal findet man sogar Reste von Insektenpanzern auf den Hügeln – stille Zeugen seiner Mahlzeiten. Maulwurfshügel entstehen übrigens das ganze Jahr über. Besonders im Winter können sie auffallen, wenn große Haufen sogar durch die Schneedecke ragen.

Wühlmaushügel sind meist flacher, länglicher und insgesamt unregelmäßiger geformt. Die in den ...
Wühlmaushügel sind meist flacher, länglicher und insgesamt unregelmäßiger geformt. Die in den Boden gegrabenen Gänge enden meist in nur wenigen größeren Hügeln, daneben werden zahlreiche kleinere Haufen gebildet.(Bild: Naturschutzbund)

Wühlmäuse: Die diskreteren Bauarbeiter
Ganz anders arbeitet die Große Wühlmaus (Arvicola terrestris) oder ihre Verwandte, die Ostschermaus (Arvicola amphibius). Diese Tiere graben ebenfalls weit verzweigte Tunnelsysteme, doch ihre Hügel verraten sofort einen anderen Baustil.

Die Erdhaufen sind flacher, länglicher und deutlich unregelmäßiger als jene des Maulwurfs. Oft entstehen nur wenige größere Hügel, dafür aber viele kleine Nebenhaufen. Die Erde wirkt gröber und ist häufig mit Wurzelstücken oder Gras vermischt.

Auch die Umgebung verrät die Bewohner: Pflanzen wirken manchmal welk, Stängel sind abgefressen oder die Vegetation zeigt kleine Lücken. Kein Wunder – Wühlmäuse ernähren sich überwiegend pflanzlich und knabbern an Wurzeln, Samen und Grünpflanzen. Neue Hügel entstehen vor allem zwischen Sommer und Herbst. Im Winter bleibt es unter der Erde meist ruhiger.

Die seltene Baumeisterin: Ährenmaus
Noch ungewöhnlicher sind die Hügel der Ährenmaus (Mus spicilegus). Diese seltene Mausart lebt vor allem in strukturreichen Landschaften mit Hecken, Feldrändern und extensiv genutzten Feldern. In Gärten taucht sie daher nur gelegentlich auf.

Ihr Bau ist ein Gemeinschaftsprojekt. Mehrere Tiere arbeiten gemeinsam an einem großen Hügel, der gleichzeitig Vorratslager und Winterquartier ist. Der Bau beginnt meist im Spätsommer und kann mehrere Wochen dauern.

Im Inneren stapeln die Mäuse Samen, Getreidekörner und Fruchtstände. Darüber folgen Schichten aus trockenem Gras, Laub und schließlich Erde. Je größer die Baugruppe, desto imposanter der Hügel.

Bei der Ährenmaus arbeiten mehrere Tiere gemeinsam an einem großen Hügel, der gleichzeitig als ...
Bei der Ährenmaus arbeiten mehrere Tiere gemeinsam an einem großen Hügel, der gleichzeitig als Vorratslager und Winterquartier dient.(Bild: Naturschutzbund)

Hügel als Motor für gesunde Böden
So ärgerlich die Erdhaufen im gepflegten Rasen wirken mögen: Für den Boden sind sie meist ein Segen. Die unterirdischen Tunnel lockern die Erde, bringen Luft in tiefere Schichten und verbessern den Wasserabfluss.

Naturschützer empfehlen daher, im Garten zumindest eine „wilde Ecke“ zu belassen, in der die tierischen Baumeister ungestört arbeiten dürfen. Dort entstehen nicht nur gesündere Böden, sondern auch Rückzugsräume für Insekten, Amphibien, Würmer oder Vögel. Denn manchmal beginnt ein kleines Naturwunder direkt vor der eigenen Haustür – nur wenige Zentimeter unter unseren Füßen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
17.03.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
164.992 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
164.546 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
128.242 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1481 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1322 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
764 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Klima
Nicht nur Maulwürfe
Wer im Garten die Hügel aufschüttet
Umwelt-Drama
Der Kühlschrank der Welt hat ein gewaltiges Leck
Spektakuläre Sichtung
„Nestor“: Österreichs ältester Seeadler ist zurück
Alpenverein warnt
Zu warm! Rückgang bei 94 Gletschern in Österreich
Pläne mit viel Energie
Größter Batteriespeicher wird in Theiß aufgeladen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf