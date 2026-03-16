Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umwelt-Drama

Der Kühlschrank der Welt hat ein gewaltiges Leck

Klima
16.03.2026 13:05
Der Deckel der Arktis wird immer undichter, sagen Forscher.
Der Deckel der Arktis wird immer undichter, sagen Forscher.(Bild: Pexels)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Neue Forschung aus Wien zeigt: Die Arktis verliert ihre unsichtbare Schutzkuppel - und das verändert das Klima der ganzen Erde.

0 Kommentare

Die Arktis galt lange als eine Art Klimafestung. Ein gigantischer Kühlschrank der Erde, abgeschirmt durch eine unsichtbare Barriere aus eiskalter Luft. Doch genau diese Schutzmauer beginnt zu bröckeln. Forscher rund um den Wiener Meteorologen Andreas Stohl von der Universität Wien zeigen nun erstmals mit einem einzigartigen Datensatz: Die Luft über der Arktis zirkuliert heute deutlich schneller als noch vor 40 Jahren. Mit anderen Worten: Der Kühlschrank der Welt verliert seine Isolierung.

Was jahrzehntelang ein abgeschlossener Raum aus Schnee, Eis und frostiger Luft war, öffnet sich zunehmend. Luft aus den gemäßigten Breiten strömt hinein – und arktische Kälte entweicht schneller als je zuvor.

Die unsichtbare Kuppel über dem Norden
Normalerweise liegt über der Arktis eine stabile, kalte Luftmasse – eine Art atmosphärische Kuppel, die Meteorologen Polardom nennen. Diese Kälteglocke trennt die eisigen Luftschichten im hohen Norden von den wärmeren Luftmassen der mittleren Breiten. „Man kann sich das wie einen Deckel vorstellen“, erklärt Stohl. Wärmere Luft wird an den Rändern nach oben gedrückt und gelangt nur selten in die unteren arktischen Luftschichten. Doch genau dieser Deckel wird durch die Klimakrise immer durchlässiger. Die Folge: Luftmassen mischen sich stärker, der Austausch zwischen Nordpolregion und dem Rest der Erde nimmt zu. „Die Arktis wird atmosphärisch weniger isoliert“, sagt Stohl. Oder drastischer formuliert: Sie wird weniger arktisch.

Luft bleibt immer kürzer im Norden
Um diese Entwicklung nachzuweisen, analysierte das Wiener Team die Verweildauer von Luftmassen nördlich des 70. Breitengrades – etwa auf Höhe der norwegischen Stadt Tromsø.

Das Ergebnis ist alarmierend: Im Sommer bleiben Luftmassen im Schnitt etwa 12 Tage über der Arktis – Im Winter nur noch rund 7 Tage. Doch besonders im Frühling und Herbst zeigt sich die Veränderung drastisch. Zwischen März und Mai verlassen Luftmassen die Arktis heute 1,4 Tage früher als in den 1980er-Jahren.

Warum der Kühlschrank undicht wird
Der Haupttreiber ist die sogenannte arktische Verstärkung – ein Effekt, bei dem sich die Polarregion deutlich schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Eis und Schnee wirken normalerweise wie riesige Spiegel. Sie reflektieren Sonnenstrahlung zurück ins All. Doch wenn das Eis schmilzt, kommt dunkles Meerwasser zum Vorschein. Dieses schluckt die Energie der Sonne – und heizt sich auf. Eine gefährliche Rückkopplung entsteht: Weniger Eis,  mehr Wärme – noch weniger Eis.

Dadurch steigt die Temperatur in Bodennähe. Der Unterschied zwischen arktischer Kälte und der Luft aus südlicheren Breiten schrumpft – und die Schutzkuppel wird instabil.

Werkzeug „Lara“ hilft
Der Datensatz LARA stehe mittlerweile Forschern weltweit offen, heißt es. Er könnte helfen, Extremereignisse wie diese besser zu verstehen – von Luftverschmutzung bis zu Starkregen. Schon jetzt untersucht Stohls Team damit die Herkunft der Feuchtigkeit, die beim verheerenden Hochwasser 2024 Teile Niederösterreichs überflutete. Der Name LARA komme wohl von der sogenannten „Lagrange’schen Reanalyse“.

Unter Leitung der Astrophysikerin Lucie Bakels entwickelte das Team ein Modell, das die Bewegung von sechs Millionen virtuellen Luftpartikeln gleichzeitig verfolgt. Stündlich. Über mehr als 80 Jahre. Die Datenmenge: rund 320 Terabyte. Damit lässt sich erstmals exakt nachvollziehen, wie Luft durch die Atmosphäre strömt - etwas, das klassische Wetterdaten nur sehr begrenzt zeigen können.

Fest steht: Die Arktis verändert sich schneller, als viele erwartet hatten. Der Kühlschrank der Erde ist nicht mehr dicht. Und was dort entweicht, bleibt nicht im Norden – sondern beeinflusst das Klima unseres gesamten Planeten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
16.03.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Betont zeigte Netanyahu in einem Video all seine Finger, um KI-Vorwürfe im Vorfeld zu ...
Scherzt in Video
Netanyahu zeigt sich nach Gerüchten um Tod in Café
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.901 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
156.795 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
120.092 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1397 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
990 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
970 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Klima
Umwelt-Drama
Der Kühlschrank der Welt hat ein gewaltiges Leck
Spektakuläre Sichtung
„Nestor“: Österreichs ältester Seeadler ist zurück
Alpenverein warnt
Zu warm! Rückgang bei 94 Gletschern in Österreich
Pläne mit viel Energie
Größter Batteriespeicher wird in Theiß aufgeladen
Schlauer Schatten
Warum Rabenvögel mehr Freunde als Feinde sind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf