Der Kühlschrank der Welt hat ein gewaltiges Leck

Die Arktis galt lange als eine Art Klimafestung. Ein gigantischer Kühlschrank der Erde, abgeschirmt durch eine unsichtbare Barriere aus eiskalter Luft. Doch genau diese Schutzmauer beginnt zu bröckeln. Forscher rund um den Wiener Meteorologen Andreas Stohl von der Universität Wien zeigen nun erstmals mit einem einzigartigen Datensatz: Die Luft über der Arktis zirkuliert heute deutlich schneller als noch vor 40 Jahren. Mit anderen Worten: Der Kühlschrank der Welt verliert seine Isolierung.

Was jahrzehntelang ein abgeschlossener Raum aus Schnee, Eis und frostiger Luft war, öffnet sich zunehmend. Luft aus den gemäßigten Breiten strömt hinein – und arktische Kälte entweicht schneller als je zuvor.

Die unsichtbare Kuppel über dem Norden

Normalerweise liegt über der Arktis eine stabile, kalte Luftmasse – eine Art atmosphärische Kuppel, die Meteorologen Polardom nennen. Diese Kälteglocke trennt die eisigen Luftschichten im hohen Norden von den wärmeren Luftmassen der mittleren Breiten. „Man kann sich das wie einen Deckel vorstellen“, erklärt Stohl. Wärmere Luft wird an den Rändern nach oben gedrückt und gelangt nur selten in die unteren arktischen Luftschichten. Doch genau dieser Deckel wird durch die Klimakrise immer durchlässiger. Die Folge: Luftmassen mischen sich stärker, der Austausch zwischen Nordpolregion und dem Rest der Erde nimmt zu. „Die Arktis wird atmosphärisch weniger isoliert“, sagt Stohl. Oder drastischer formuliert: Sie wird weniger arktisch.