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Stipsits & Gernot als die Lotterbuben erleben

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22.03.2026 05:00
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Viktor Gernot und Thomas Stipsits parodieren mit Gitarre und Gesang als „Lotterbuben“ im neuen ...
Viktor Gernot und Thomas Stipsits parodieren mit Gitarre und Gesang als „Lotterbuben“ im neuen Programm.(Bild: lukas-beck)
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Am 22. Juli auf der Seebühne Mörbisch stehen zwei Publikumslieblinge gemeinsam auf der Bühne: Thomas Stipsits und Viktor Gernot präsentieren ihr Programm „Lotterbuben“ – ein Abend voller Humor, Musik und pointierter Beobachtungen und mit etwas Glück gibt es exklusive Tickets und ein Meet & Greet zu gewinnen!

Wenn sich zwei erfahrene Entertainer zusammentun, entsteht eine Dynamik, die man selten sieht. Das Duo Thomas Stipsits und Viktor Gernot zeigt Figuren, erzählt Geschichten und verbindet Musik mit pointierter Satire – stets mit einem Augenzwinkern. Der Abend lebt von den unterschiedlichen Perspektiven: ein Vertreter der Generation X trifft auf einen Millennial. Diese Gegensätze fließen in ihre Reflexionen ein und bieten humorvolle Einblicke in Lebenswege, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

(Bild: lukas beck)

Ein Programm mit Tiefgang
Die beiden greifen alltägliche Erlebnisse, gesellschaftliche Themen und persönliche Erfahrungen auf. Dabei wechseln sie mühelos zwischen Ironie, Staunen und leiser Nachdenklichkeit und behalten dennoch ihre Leichtigkeit bei – getragen von langjähriger Bühnenroutine und echter Freundschaft.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Auftritt des Kabarettistenduos am 22. Juli auf der Seebühne in Mörbisch tolle Preise. Verlost wird als Hauptpreis unter allen Teilnehmenden 1x2 VIP Tickets sowie ein Meet & Greet mit dem Kabarettistenduo Thomas Stipsits und Viktor Gernot. Zusätzlich verlosen wir auch noch weitere Tickets für den Auftritt auf der Seebühne in Mörbisch. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 26. März, 09:00 Uhr. 

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