Stipsits & Gernot als die Lotterbuben erleben

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost für den Auftritt des Kabarettistenduos am 22. Juli auf der Seebühne in Mörbisch tolle Preise. Verlost wird als Hauptpreis unter allen Teilnehmenden 1x2 VIP Tickets sowie ein Meet & Greet mit dem Kabarettistenduo Thomas Stipsits und Viktor Gernot. Zusätzlich verlosen wir auch noch weitere Tickets für den Auftritt auf der Seebühne in Mörbisch. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 26. März, 09:00 Uhr.