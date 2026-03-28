Wolf beim Weltcup-Finale im Slopestyle Fünfte

Platz sechs im Gesamtweltcup

Im Gesamtweltcup liegt Wolf vor dem abschließenden Halfpipe-Bewerb am Sonntag, in dem sie nicht am Start ist, auf Rang sechs. Sie wird jenen nach 2021/22 jedenfalls zum zweiten Mal in den Top Ten beenden. Den Slopestyle-Weltcup schloss die 26-Jährige auf Rang drei ab.