Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freeski

Wolf beim Weltcup-Finale im Slopestyle Fünfte

Wintersport
28.03.2026 15:01
Lara Wolf belegte beim Wltcup-Finale den fünften Platz.
Lara Wolf belegte beim Wltcup-Finale den fünften Platz.(Bild: EPA/MAYK WENDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lara Wolf hat zum Saisonabschluss beim Freeski-Weltcup in Silvaplana im Slopestyle Rang fünf belegt. Auf das Podest fehlten der Tirolerin am Samstag beim Heimerfolg der Schweizerin Sarah Höfflin 10,31 Punkte.

0 Kommentare

Bei den Männern sprang Matej Svancer bei seinem finalen Auftritt in diesem Winter auf den siebenten Platz. Den Sieg sicherte sich der Norweger Birk Ruud.

Platz sechs im Gesamtweltcup
Im Gesamtweltcup liegt Wolf vor dem abschließenden Halfpipe-Bewerb am Sonntag, in dem sie nicht am Start ist, auf Rang sechs. Sie wird jenen nach 2021/22 jedenfalls zum zweiten Mal in den Top Ten beenden. Den Slopestyle-Weltcup schloss die 26-Jährige auf Rang drei ab.

Matej Svancer
Matej Svancer(Bild: GEPA)

Svancer nicht im Titelkampf dabei
Titelverteidiger Svancer spielte im Kampf um die große Kristallkugel in diesem Winter keine Rolle. Aufgrund einer hartnäckigen Fersenverletzung war der Olympia-Bronzemedaillengewinner erst verspätet in die Saison eingestiegen. Vor dem finalen Halfpipe-Bewerb liegt Svancer auf Rang 14.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
28.03.2026 15:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
159.892 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
121.085 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
114.833 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1343 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
935 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Kolumnen
Trotz Atemlosigkeit kann die Regierung Luft holen
542 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Wintersport
Freeski
Wolf beim Weltcup-Finale im Slopestyle Fünfte
Triumph in Planica
Sieg! Österreich fliegt der Konkurrenz davon
Johannes Lamparter
„Da ist egal, was ich im Winter gerissen habe“
Krone Plus Logo
Perfekte Inszenierung
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
Eiskunstlauf
Mikutina in Prag WM-17. ++ Gold an Sakamoto

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf