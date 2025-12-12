Jeder zehnte Volksschüler kann nicht genug Deutsch

Mit Stand vom 1. Oktober besuchten 67.586 Kinder OÖ. Volksschulen, davon 15.907 als Taferlklassler erst seit diesem Schuljahr. Bundesweit sind es gar 376.203 Schulkinder, rund 7100 mehr als im Vorjahr. Einer Analyse der Statistik Austria zufolge ist dieser seit 2016 andauernde Anstieg auf die wachsende Zahl von Schülern mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft zurückzuführen.