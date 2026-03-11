Mittagessen für Schüler ohne Nachmittagsbetreuung

Einen Vorstoß zur Verpflegung in Grazer Volks- und Mittelschulen bringt die KPÖ am Donnerstag in den Gemeinderat ein. Ein Kind, das für die Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, wird zu Mittag natürlich verpflegt. Immerhin kostet die Betreuung zusätzlich. Doch ein Kind nur für das betreute Mittagessen anzumelden und danach abzuholen, ist nicht vorgesehen. Der Bedarf sei aber bei Grazer Eltern da, meint KPÖ-Bildungssprecherin Mina Naghibi.