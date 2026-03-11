Regeln für Fahrerlager: „Kaum noch Diskussionen“

Umweltmatten auch in Afrika Standard

Ausgangspunkt war einst die Suche nach Lösungen, um Boden und Wasser vor Verunreinigung, etwa durch Treibstoff und Schmiermittel, zu verhindern. „Über einen niederländischen Motorradclub haben wir Umweltmatten gefunden“, erinnert sich Eva Baumgartner. Die Leiterin eines Umwelttechnik-Büros in Gleisdorf wirkte einst und jetzt maßgeblich am Leitfaden mit. Diese Matten werden unter den Fahrzeugtanks platziert – und sind mittlerweile auch in Afrika Standard.