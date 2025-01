Baby von „Krankenschwester“ aus Klinik entführt

Entführer auf Autobahn gefasst

Von der Polizei wurden alle Ausfahrten der Stadt gesperrt. Die Behörden konnten der Frau dann durch die Aufnahmen der Überwachungskameras der Klinik auf die Spur kommen. Am Stadtrand von Cosenza, kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn, konnte ein Fahrzeug von der Polizei gestoppt werden. An Bord waren die Frau, deren Mann sowie das entführte Baby. Das Paar wurde daraufhin festgenommen. Die Eltern, die in dem Spital gewartet hatten, konnten ihr Baby wieder in die Arme schließen.