Another mistake: cancer diagnosis for the wrong woman

For 54-year-old A. from Mühlviertel, February 4 was an emotional disaster. On that day, the married mother's world (at least temporarily) fell apart. A shocking diagnosis at the Kepler University Hospital (KUK) in Linz knocked her off her feet. She has probably not yet recovered from this trauma. As soon as she tries to talk about it, the oppressive feelings she had at the time immediately return: fear of death, panic, despair, and a flood of tears.