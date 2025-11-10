Viele Canaletto-Blicke & Millionen für Sicherheit

In Vorbereitung auf den Umbau finden 2026 zwei der drei zentralen Ausstellungen nicht im Haupthaus statt. Noch in der Gemäldegalerie zu sehen, ist ab März ein programmierter Publikumserfolg: „Canaletto & Bellotto“ zeigt den unterschiedlichen Blick von Onkel und Neffe auf die Stadt im 18. Jahrhundert. „Das wird sensationell“, freut sich Fine über internationale Leihgaben: „Da werden Werke zu sehen sein, die noch nie verreist sind.“