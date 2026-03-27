Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainer-Beben

Struber gefeuert! 78-jährige Legende wagt Comeback

Fußball International
27.03.2026 13:24
Roy Hodgson
Roy Hodgson(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit 78 Jahren kehrt Roy Hodgson noch einmal auf die Trainerbank zurück. Die englische Trainer-Ikone folgt bei dem Zweitligisten Bristol City auf den Salzburger Gerhard Struber, der entlassen wurde.

0 Kommentare

Für Hodgson ist Bristol kein unbekanntes Terrain. Bereits zwischen 1980 und 1982 war er dort als Teammanager tätig. Insgesamt handelt es sich um die 23. Trainerstation des Engländers im Profifußball. „Ich habe sehr gute Gespräche mit dem Vorstand geführt und freue mich sehr darauf, bis zum Ende der Saison mitzuwirken“, sagte Hodgson nach seiner Verpflichtung. „Wir werden uns sofort an die Arbeit machen und am Karfreitag eine gute Leistung anstreben.“

Rücktritt nach Schwächeanfall
Zuletzt hatte Hodgson den Premier-League-Klub Crystal Palace trainiert. Nach einem Schwächeanfall im Jahr 2024 trat er jedoch von seinem Amt zurück. Nun wagt der Routinier noch einmal ein Comeback.

Struber entlassen
Bristol City liegt sieben Spieltage vor Saisonende nur auf Rang 16 der Championship. Die angepeilten Playoff-Plätze sind damit kaum noch erreichbar. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt allerdings komfortable zwölf Punkte. Trotzdem zog der Verein die Reißleine und entließ Struber.

Gerhard Struber
Gerhard Struber(Bild: Herbert Bucco)

Karriere durch ganz Europa
Hodgsons Trainerlaufbahn begann bereits 1976 in Schweden bei Halmstads BK. Es folgten zahlreiche Stationen in Europa und im internationalen Fußball. Der Engländer arbeitete unter anderem als Nationaltrainer der Schweiz, der Vereinigten Arabischen Emirate, Finnlands und Englands. Auch auf Vereinsebene betreute Hodgson große Klubs wie Inter Mailand oder den FC Liverpool.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.03.2026 13:24
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
150.340 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
109.173 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
107.713 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1771 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1476 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1447 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Fußball International
Trainer-Beben
Struber gefeuert! 78-jährige Legende wagt Comeback
Bayern freut‘s
Heimreise nach Rot: „Ich werde ihn freistellen“
„Land auf Schultern“
Italien erleichtert: „Wir haben Monster gesehen“
Was ist dran?
Prohaska-Aus nach der WM? ORF reagiert auf Bericht
Thomas Tuchel gibt zu:
Wahl „unfair“, aber „er muss es eben akzeptieren“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf