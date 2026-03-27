Struber gefeuert! 78-jährige Legende wagt Comeback

Mit 78 Jahren kehrt Roy Hodgson noch einmal auf die Trainerbank zurück. Die englische Trainer-Ikone folgt bei dem Zweitligisten Bristol City auf den Salzburger Gerhard Struber, der entlassen wurde.
Für Hodgson ist Bristol kein unbekanntes Terrain. Bereits zwischen 1980 und 1982 war er dort als Teammanager tätig. Insgesamt handelt es sich um die 23. Trainerstation des Engländers im Profifußball. „Ich habe sehr gute Gespräche mit dem Vorstand geführt und freue mich sehr darauf, bis zum Ende der Saison mitzuwirken“, sagte Hodgson nach seiner Verpflichtung. „Wir werden uns sofort an die Arbeit machen und am Karfreitag eine gute Leistung anstreben.“
Rücktritt nach Schwächeanfall
Zuletzt hatte Hodgson den Premier-League-Klub Crystal Palace trainiert. Nach einem Schwächeanfall im Jahr 2024 trat er jedoch von seinem Amt zurück. Nun wagt der Routinier noch einmal ein Comeback.
Struber entlassen
Bristol City liegt sieben Spieltage vor Saisonende nur auf Rang 16 der Championship. Die angepeilten Playoff-Plätze sind damit kaum noch erreichbar. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt allerdings komfortable zwölf Punkte. Trotzdem zog der Verein die Reißleine und entließ Struber.
Karriere durch ganz Europa
Hodgsons Trainerlaufbahn begann bereits 1976 in Schweden bei Halmstads BK. Es folgten zahlreiche Stationen in Europa und im internationalen Fußball. Der Engländer arbeitete unter anderem als Nationaltrainer der Schweiz, der Vereinigten Arabischen Emirate, Finnlands und Englands. Auch auf Vereinsebene betreute Hodgson große Klubs wie Inter Mailand oder den FC Liverpool.
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