Struber gefeuert! 78-jährige Legende wagt Comeback

Für Hodgson ist Bristol kein unbekanntes Terrain. Bereits zwischen 1980 und 1982 war er dort als Teammanager tätig. Insgesamt handelt es sich um die 23. Trainerstation des Engländers im Profifußball. „Ich habe sehr gute Gespräche mit dem Vorstand geführt und freue mich sehr darauf, bis zum Ende der Saison mitzuwirken“, sagte Hodgson nach seiner Verpflichtung. „Wir werden uns sofort an die Arbeit machen und am Karfreitag eine gute Leistung anstreben.“