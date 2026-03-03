Vorteilswelt
Krieg in Nahost

Irans Fußballerinnen schweigen bei Nationalhymne

Fußball International
03.03.2026 12:01
Spielerinnen von Iran schweigen während der Nationalhymne vor dem Asien-Cup-Spiel gegen ...
Spielerinnen von Iran schweigen während der Nationalhymne vor dem Asien-Cup-Spiel gegen Südkorea.(Bild: AFP/IZHAR KHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor ihrer Partie beim Asien Cup haben Irans Fußballerinnen beim Abspielen ihrer Nationalhymne geschwiegen. Weder die Spielerinnen noch der Trainerstab sangen mit, wie am Dienstag auf Videos zu sehen war. Dass die Iranerinnen das Spiel gegen Südkorea mit 0:3 verloren, rückte angesichts der Eskalation im Nahen Osten in den Hintergrund. Die Partie wurde in der australischen Stadt Gold Coast ausgetragen.

Auch einige Fans auf den Tribünen trugen den Protest mit. Auf Bildern war zu sehen, dass viele Anhänger Flaggen aus der Zeit vor der islamischen Revolution 1979 hochhielten. Im Vergleich zur aktuellen Flagge ist in der Mitte kein rotes Emblem zu sehen, sondern ein goldener Löwe und eine Sonne. 

„Eine schwierige Situation“
Die iranischen Spielerinnen sowie Trainerin Marziyeh Jafari wollten sich laut der australischen Nachrichtenagentur AAP rund um das Spiel nicht zu ihrem Protest und dem Krieg äußern. Am Donnerstag treffen sie auf Australien. „Unser Mitgefühl gilt ihnen und ihren Familien. Es ist eine schwierige Situation, und es ist wirklich mutig von ihnen, hier zu sein und zu spielen“, sagte die australische Fußballerin Amy Sayer.

Fußball International
03.03.2026 12:01
