St. Michael: Freie Fahrt auf die Autobahn

Wichtig: Die Grundlast beim Verkehr sei im Lungau eine andere, der Umgehungsverkehr über die Berge ein größerer Umweg. Man will aber gut vorbereitet sein. Ein Fahrverbot über Tauern und Katschberg für Lkw ab 7,5 Tonnen sowie Anhänger und Wohnwägen soll kommen. An starken Reisetagen wird an Tunnelportalen ein Abschleppdienst stehen. Und Sampl hofft auf einen Bonus in der Infrastruktur: „Wir haben jetzt die einmalige Chance, dass die Salzburg AG eine Strom- und Datenleitung in den Tunnel legt.“ Wunsch: eine wetterfeste Versorgung. Die Entscheidung soll heuer fallen.