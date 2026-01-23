Ramingstein auch im Winter „Toskana des Lungaus“

Ramingstein gelingt es, Leben im Dorfkern zu halten. Mit dem Projekt WIR (Wir in Ramingstein) mit Nahversorgung und WGs für insgesamt 24 Senioren wurde ein idealer Standort geschaffen. Auch der Kindergarten grenzt direkt an: Die Erzdiözese übergab die Trägerschaft gerade an die Gemeinde. „Wir können uns jetzt direkt um die Kleinsten kümmern. Es geht nicht mehr über drei Ecken“, freut sich Kocher.