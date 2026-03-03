Vorteilswelt
Wiener Hunde-Team

Die Sprache des Hundes verstehen lernen

Wien
03.03.2026 11:00
Spielerisch und anschaulich erfahren die Kinder, was Hunde mit ihrer Körpersprache ausdrücken.
Von Viktoria Graf

Das Wiener Hunde-Team lehrt Volksschulkindern den richtigen Umgang mit Vierbeinern. Denn das verbessert das Zusammenleben und die Sicherheit.

Kinder lieben Tiere – dennoch ist aus verschiedenen Gründen nicht für alle der richtige Umgang mit ihnen klar. Genau hier setzt das Wiener Hunde-Team an. Seit Ende Jänner ist es regelmäßig in verschiedenen Büchereien der Stadt zu Gast, um im Rahmen einer Kooperation Volksschulkindern die „Sprache des Hundes“ zu erklären – und wie ein sicherer und respektvoller Umgang mit den Vierbeinern am besten gelingt.

Wie fühlen sich Hunde?
Ein Teil des Teams ist Astrid, die den Kindern ein Bild eines neugierigen Hundes zeigt. „Wer weiß, wie sich dieser Hund gerade fühlt?“, fragt sie in die Runde. Eifrig werden Einschätzungen abgegeben, einige erkennen die Körpersprache richtig, aber bei weitem nicht alle. Hier beginnt die Aufklärungsarbeit des Teams.

„Für ein gutes Miteinander müssen sich sowohl Hundehalter an die bestehenden Regelungen halten, als auch Nicht-Hundehalter. Insbesondere Kinder wissen, wie sie sich einem Vierbeiner gegenüber verhalten sollten und wie dieser seine Stimmung ausdrückt“, erklärt die Leiterin des Hunde-Teams, Janina Tran.

Spielerisch lernen
Denn das richtige Verhalten im Umgang mit Tieren trägt zur Sicherheit aller Bürger bei. Und je früher man sich das aneignet, desto besser. Daher lernen die Kinder spielerisch und anschaulich, was die Vierbeiner mit ihrer Körpersprache ausdrücken möchten und wie Missverständnisse vermieden werden können.

Nach den letzten Terminen im März wird entschieden, ob die Zusammenarbeit weiter fortgesetzt wird. Die Chancen stehen gut.

