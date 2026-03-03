Die Sprache des Hundes verstehen lernen

Kinder lieben Tiere – dennoch ist aus verschiedenen Gründen nicht für alle der richtige Umgang mit ihnen klar. Genau hier setzt das Wiener Hunde-Team an. Seit Ende Jänner ist es regelmäßig in verschiedenen Büchereien der Stadt zu Gast, um im Rahmen einer Kooperation Volksschulkindern die „Sprache des Hundes“ zu erklären – und wie ein sicherer und respektvoller Umgang mit den Vierbeinern am besten gelingt.