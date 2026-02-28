Désirée Nosbusch: „Schuld ist selten eindeutig“

„Krone“: Frau Nosbusch, in „In fremden Händen“ spielen Sie die Rolle der Karola Bussard, die sich in einem edlen Hotel einen einsamen Witwer herauspickt und sich zusehends in sein Leben schleicht, um es dann an sich zu reißen. Waren Sie sofort an Bord, als man mit dieser Rolle auf Sie zukam?

Désirée Nosbusch: Nein, das kann ich so nicht behaupten. (lacht) Diese Rolle hat mir großen Respekt abgerungen – und durchaus auch ein wenig Angst gemacht. Als ich das Drehbuch las, war ich unsicher, ob ich damit nicht zu sehr in eine bestimmte, vielleicht eindimensionale Richtung gedrängt werde. Erst das Gespräch mit Drehbuchautor und Regisseur Christian Bach hat mich überzeugt. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten aus seinem familiären Umfeld – das hat mir Vertrauen gegeben. Er versprach mir eine sehr nuancierte Herangehensweise, und das war entscheidend. Ich wollte keine Figur spielen, die man sofort als „unsympathisch“ oder „böse“ abstempelt. Spannender ist es doch zu zeigen, dass solche Mechanismen eine Herkunft haben – dass Verletzungen, Erfahrungen und innere Brüche dahinterstehen. Mich hat interessiert: Wie kann es passieren, dass sich ein Mann in so eine Frau verliebt? Und wie entwickelt sich daraus Schritt für Schritt ein Drama? Eine solche Rolle habe ich noch nie gespielt - und ich liebe Herausforderungen. Sie haben das Resultat schon gesehen?