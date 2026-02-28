Bilanz auf der „Insel“ | Durchschnitt

Bilanz auf der „Insel“. Während es im Nahen Osten gefährlich kracht, zieht das vor Jahrzehnten von Papst Paul VI. zur „Insel der Seligen“ erhobene Österreich Bilanz zu einem Jahr türkis-rot-pinker Regierung. Von Euphorie war die Resonanz auf die Dreier-Koalition stets weit entfernt. Deren zunächst mehrheitlich positive Aufnahme war vor allem der Erleichterung geschuldet, dass 155 Tage nach der Wahl überhaupt noch eine Regierung zustande gekommen war. Vielen gefiel, was anderen hingegen total missfiel: Dass es Wahlsieger Herbert Kickl doch nicht ins Kanzleramt geschafft hatte.
Durchschnitt. Aktuell liegt die Kickl-FPÖ, wie die von der „Krone“ beauftragte repräsentative IFDD-Umfrage unter 2600 Österreichern zeigt, weiter klar über dem Wahlergebnis von 2024, wenn auch die Bäume zwischendurch schon einmal noch höher in den Himmel gewachsen sind. Die ÖVP scheint sich von ihrem Tief mit Werten um oder gar unter 20 Prozent erholt zu haben und liegt nun deutlich vor der SPÖ. Die, formuliert man es zynisch, der stabile Faktor in der Regierung bleibt, weil sie anhaltend bei miesen 18 Prozent grundelt – mit Parteichef Andreas Babler an der Spitze, dem Professor Peter Filzmaier in seiner Zeugnis-Verteilung in der Sonntags-„Krone“ einen Vierer verpasst. Der Filzmaier-Gesamt-Notenschnitt für die Regierung: Befriedigend – also Durchschnitt. Womit der Polit-Professor wohl das Urteil des Durchschnitts-Österreichers trifft.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.