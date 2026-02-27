Fundtiere werden in Hornstein bestens versorgt

Mit dem Thema Streuner geht die Gemeinde konstruktiv um. Anja Haider-Wallner: „Streunende Tiere sind laut Gesetz Fundsachen. Zur Verwahrung von Fundsachen sind Gemeinden zuständig.“ So liegt auch die Erstverantwortung bei der Gemeinde: Sie ist erste Anlaufstelle für Finder, prüft, ob Halter ausfindig gemacht werden können und meldet das Tier gegebenenfalls der Bezirksverwaltung. „Hornstein beweist, dass mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen viel bewirkt werden kann“, so Haider Wallner. Die Finanzierung der Katzen-Kastrations-Gutscheine übernehmen Land, Gemeinde und Tierärzte zu je einem Drittel. In Hornstein wurden 2024 acht Gutscheine ausgegeben und 2025 fünf. Der Zwinger am Bauhof bot erst ein Mal einem Findling Unterschlupf. Haider-Wallner: „Der Aufwand ist relativ gering. Dieses Engagement verdient aber Nachahmung.“