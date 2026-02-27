Vorteilswelt
Aktiver Tierschutz

Fundtiere werden in Hornstein bestens versorgt

Burgenland
27.02.2026 17:06
Bürgermeister Christoph Wolf und Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner.
Von Bettina Mader

Der Umgang der Gemeinde mit streunenden Katzen und gefundenen Tieren wird seitens des Landes als besonders hervorgehoben.

Gemeinden, die vorbildlich mit dem Thema Fundtiere und Streunerkatzen umgehen, stehen auf der Besuchsliste von Landeshauptmann Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) in ihrer Funktion als Tierschutzlandesrätin. In Hornstein traf sie deshalb Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP), der das Thema schon vor etwa acht Jahren in Angriff nahm: „Wir setzten von Beginn an auf die Zusammenarbeit mit engagierten Bürgerinnen und Tierschützern.“ Die Gemeinde schuf nicht nur die nötige Infrastruktur für Tiere, wie etwa eine Hundefreilaufzone mit Wasseranschluss, sondern setzt auch aktive Maßnahmen für Fundtiere. 

Chip-Lesegeräte oder Zwinger am Bauhof
Dazu zählen Kastrationsgutscheine für Streunerkatzen, die Anwendung von Chip-Lesegeräten zur raschen Identifikation von Tierhaltern, zwei Lebend-Fallen zum Ausleihen und Einfangen von Katzen oder ein großzügiger Hundezwinger am Bauhof.

Der Zwinger am Bauhof wurde auch begutachtet.

Jeder Hundehalter erhält bei Anmeldung seines Vierbeiners einen „Gackerl-Sackerlspender“ sowie eine Broschüre. Hundehaltern, die ein Tier aus einem Heim zu sich nehmen, wird für 3 Jahre die Hundeabgabe erlassen.

Hunde-Gackerl-Sackerl-Spender und Broschüre bei der Anmeldung eines Vierbeiners.

Mit dem Thema Streuner geht die Gemeinde konstruktiv um. Anja Haider-Wallner: „Streunende Tiere sind laut Gesetz Fundsachen. Zur Verwahrung von Fundsachen sind Gemeinden zuständig.“ So liegt auch die Erstverantwortung bei der Gemeinde: Sie ist erste Anlaufstelle für Finder, prüft, ob Halter ausfindig gemacht werden können und meldet das Tier gegebenenfalls der Bezirksverwaltung. „Hornstein beweist, dass mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen viel bewirkt werden kann“, so Haider Wallner. Die Finanzierung der Katzen-Kastrations-Gutscheine übernehmen Land, Gemeinde und Tierärzte zu je einem Drittel. In Hornstein wurden 2024 acht Gutscheine ausgegeben und 2025 fünf. Der Zwinger am Bauhof bot erst ein Mal einem Findling Unterschlupf. Haider-Wallner: „Der Aufwand ist relativ gering. Dieses Engagement verdient aber Nachahmung.“

Burgenland
27.02.2026 17:06
Burgenland
