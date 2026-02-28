Drei lange Tage ohne Pause freiwillig im Einsatz

Die Freizeit für andere

Der Großteil der Einsatzkräfte sind Freiwillige. Viele mussten sich von ihrem Arbeitsplatz freinehmen, um helfen zu können. Dass sie freibekommen, ist genauso wenig selbstverständlich, wie sie ihre Freizeit oder Urlaub für das Gemeinwohl opfern. „Ein besonderer Dank gilt daher auch den Unternehmen und Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter immer wieder für Einsätze freistellen. Ohne dieses Verständnis wäre eine Bewältigung solcher Lagen nicht möglich“, wird bei der Feuerwehr betont.