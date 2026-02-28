Hannelore Veit mit einem Abend über Donald Trump

Ins Evangelische Gemeindezentrum eingeladen hatte die Volkshochschule Gols mit Obmann Dieter Horvath. Das Interesse war groß, im Publikum saßen mehr als 200 Zuhörer.
Die langjährige ORF-Korrespondentin und USA-Expertin beleuchtete in ihrem Vortrag, warum Donald Trump für Millionen Amerikaner weiterhin attraktiv ist – und wie sich politische Kultur, Medienlandschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt in den vergangenen Jahren verändert haben. Dabei wurde deutlich: Hinter politischen Entscheidungen stehen oft tiefere gesellschaftliche Entwicklungen – wirtschaftliche Sorgen, Identitätsfragen und ein wachsender Vertrauensverlust in Institutionen.
„Der volle Saal hat gezeigt, wie sehr die politische Entwicklung in den USA auch Europa bewegt und interessiert“, meint auch Dieter Horvath.
Im Anschluss des Vortrages entwickelte sich eine lebendige und respektvolle Diskussion mit vielen differenzierten Wortmeldungen aus dem Publikum – ein Zeichen dafür, wie wichtig politische Bildung und offener Austausch gerade in bewegten Zeiten sind. „Ich bin froh, dass wir Hannelore Veit zu uns holen konnten“, so Horvath. Er bedankt sich herzlich für einen gelungenen Abend.
Wer das Thema vertiefen möchte: Das Buch „Wer hat Angst vor Donald Trump?“ von Hannelore Veit, im EcoWing Verlag erschienen, ist im Lesekistl in Gols erhältlich. Hannelore Veit ist für das Buch während der Vorwahlen 2024 durch die USA gereist. Sie hat mit den Menschen gesprochen, die Trump wählen, und gibt in dem Werk eine Einschätzung ab, ob von ihm tatsächlich eine Gefahr für Europa ausgeht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.