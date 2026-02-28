Hannelore Veit mit einem Abend über Donald Trump

„Der volle Saal hat gezeigt, wie sehr die politische Entwicklung in den USA auch Europa bewegt und interessiert“, meint auch Dieter Horvath.

Im Anschluss des Vortrages entwickelte sich eine lebendige und respektvolle Diskussion mit vielen differenzierten Wortmeldungen aus dem Publikum – ein Zeichen dafür, wie wichtig politische Bildung und offener Austausch gerade in bewegten Zeiten sind. „Ich bin froh, dass wir Hannelore Veit zu uns holen konnten“, so Horvath. Er bedankt sich herzlich für einen gelungenen Abend.