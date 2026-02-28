Vorteilswelt
Vortrag in Gols

Hannelore Veit mit einem Abend über Donald Trump

Burgenland
28.02.2026 11:00
Dieter Horvath (li.) durfte sich über einen gelungenen, spannenden Abend mit Hannelore Veit (2. v. re) freuen.
Dieter Horvath (li.) durfte sich über einen gelungenen, spannenden Abend mit Hannelore Veit (2. v. re) freuen.(Bild: Volkshochschule Gols)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Ins Evangelische Gemeindezentrum eingeladen hatte die Volkshochschule Gols mit Obmann Dieter Horvath. Das Interesse war groß, im Publikum saßen mehr als 200 Zuhörer. 



Die langjährige ORF-Korrespondentin und USA-Expertin beleuchtete in ihrem Vortrag, warum Donald Trump für Millionen Amerikaner weiterhin attraktiv ist – und wie sich politische Kultur, Medienlandschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt in den vergangenen Jahren verändert haben. Dabei wurde deutlich: Hinter politischen Entscheidungen stehen oft tiefere gesellschaftliche Entwicklungen – wirtschaftliche Sorgen, Identitätsfragen und ein wachsender Vertrauensverlust in Institutionen.

Veit gab eine Einschätzung über Trump und die Situation in den USA ab und diskutierte auch gerne mit den Zuschauern.
Veit gab eine Einschätzung über Trump und die Situation in den USA ab und diskutierte auch gerne mit den Zuschauern.(Bild: Volkshochschule Gols)

„Der volle Saal hat gezeigt, wie sehr die politische Entwicklung in den USA auch Europa bewegt und interessiert“, meint auch Dieter Horvath.

Im Anschluss des Vortrages entwickelte sich eine lebendige und respektvolle Diskussion mit vielen differenzierten Wortmeldungen aus dem Publikum – ein Zeichen dafür, wie wichtig politische Bildung und offener Austausch gerade in bewegten Zeiten sind. „Ich bin froh, dass wir Hannelore Veit zu uns holen konnten“, so Horvath. Er bedankt sich herzlich für einen gelungenen Abend.

Wer den Vortrag verpasst hat: Das Buch von Hannelore Veit gibt es auch im Lesekistl in Gols.
Wer den Vortrag verpasst hat: Das Buch von Hannelore Veit gibt es auch im Lesekistl in Gols.(Bild: Volkshochschule Gols)

Wer das Thema vertiefen möchte: Das Buch „Wer hat Angst vor Donald Trump?“ von Hannelore Veit, im EcoWing Verlag erschienen, ist im Lesekistl in Gols erhältlich. Hannelore Veit ist für das Buch während der Vorwahlen 2024 durch die USA gereist. Sie hat mit den Menschen gesprochen, die Trump wählen, und gibt in dem Werk eine Einschätzung ab, ob von ihm tatsächlich eine Gefahr für Europa ausgeht.


Burgenland
