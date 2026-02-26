72 Flüchtlinge zum Jahresbeginn aufgegriffen

Auf den einsamen Straßen und Pfaden in der freien Natur an der österreichisch-ungarischen Grenze taucht gelegentlich ein Spaziergänger auf, von Flüchtlingen ist hingegen weit und breit nichts zu sehen – dermaßen ruhig ging es entlang der Routen zwischen Ost und West die Jahre nach 2015 kaum zu. Hunderte Soldaten im Assistenzeinsatz und Polizeipatrouillen waren rund um die Uhr auf Streifzug, um Schleichwege durch die Wälder zu überwachen.