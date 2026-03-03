Mit dem falschen Bein zu Gold gesprungen

Bis Sonntag gibt‘s noch die Chance, sich für die Hallen-WM zu qualifizieren. Derzeit wären sieben Österreicher qualifiziert: Karin Strametz, Magdalena Lindner, Isabel Posch, Caroline Bredlinger – dazu mit Enzo Diessl, Susanne Gogl-Walli und Raphael Pallitsch drei Athleten, die nicht antreten werden. Auch Österreichs Dreisprung-Rekordmann wird nicht dabei sein: Endiorass Kingley, der bei den Staatsmeisterschaften in Wien nun auf spezielle Art und Weise Gold holte...