Mit dem falschen Bein zu Gold gesprungen

Einige Top-Leistungen gab‘s bei Österreichs Hallen-Staatsmeisterschaften der Leichtathleten in der Sport Arena Wien (auch auf der unebenen Laufbahn) zu vermelden, von denen aktuell sieben für die anstehende Hallen-WM in Polen qualifiziert wären. Einer holte sich sogar Gold, obwohl er mit dem falschen Bein absprang.
Bis Sonntag gibt‘s noch die Chance, sich für die Hallen-WM zu qualifizieren. Derzeit wären sieben Österreicher qualifiziert: Karin Strametz, Magdalena Lindner, Isabel Posch, Caroline Bredlinger – dazu mit Enzo Diessl, Susanne Gogl-Walli und Raphael Pallitsch drei Athleten, die nicht antreten werden. Auch Österreichs Dreisprung-Rekordmann wird nicht dabei sein: Endiorass Kingley, der bei den Staatsmeisterschaften in Wien nun auf spezielle Art und Weise Gold holte...
