Ty Tender: Große Stimme des Rock’n’Roll ist tot

Ty Tender, die große Linzer Stimme des Rock’n’Roll, ist tot. Der Musiker verstarb vor wenigen Tagen, wie die „Krone“ erfuhr. „Er ist zuhause sehr friedlich eingeschlafen“, bestätigt seine Tochter Sabine Weiler. „Sein Rock’n’Roll-Herz – so hat er es immer gesagt – wollte und konnte nicht mehr.“ Am 13. März findet eine öffentliche Verabschiedung statt.