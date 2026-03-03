Vorteilswelt
Elvis-Interpret Nr. 1

Ty Tender: Große Stimme des Rock’n’Roll ist tot

Oberösterreich
03.03.2026 13:55
Legendärer Musiker, große Stimme: Fritz Weiler aka Ty Tender
Legendärer Musiker, große Stimme: Fritz Weiler aka Ty Tender
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Ty Tender, die große Linzer Stimme des Rock’n’Roll, ist tot. Der Musiker verstarb vor wenigen Tagen, wie die „Krone“ erfuhr. „Er ist zuhause sehr friedlich eingeschlafen“, bestätigt seine Tochter Sabine Weiler. „Sein Rock’n’Roll-Herz – so hat er es immer gesagt – wollte und konnte nicht mehr.“ Am 13. März findet eine öffentliche Verabschiedung statt.

Ty Tender war stets mehr als ein Sänger. Seine umjubelten Konzerte öffneten Türen in die Goldene Ära des Rock’n’Roll – er war ein Lebensgefühl. Nun ist der Linzer im Alter von 83 Jahren verstorben; damit verliert Österreich einen bedeutenden Elvis-Interpreten.

Große Leidenschaft als Musiker
Ty Tender – bürgerlich Fritz Weiler – begann seine musikalische Reise schon als Teenager. In den späten 1950ern begann er wie besessen Boogie-Woogie zu üben, inspiriert von Elvis Presley, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis und vielen anderen. 1959 gründete Weiler seine erste Band und spielte auf Szene-Events, darunter im legendären „Rosenstüberl“.

Konzerte nie ohne Standing Ovations
Mit 16 gründete er schließlich eine Rock’n’Roll-Band, begeisterte ein breiteres Publikum und erlebte als Bühnenstar die ersten Gänsehaut-Momente. Aus Fritz Weiler wurde zunächst „Teddy Weiler“, später „Ty Tender“. Es folgten Auftritte in US-Klubs in Deutschland. Der Durchbruch gelang ihm 1980 mit einem vielbeachteten Elvis-Konzert im Brucknerhaus Linz; fortan galt er als Österreichs „Elvis-Interpret Nr. 1“.

(Bild: Weiler Shows)

Stimmwunder aus Linz
Zahlreiche Auftritte in Österreich und Deutschland sowie Plattenaufnahmen sorgten über die Jahre für einen großen Fankreis. Die musikalisch intensiven, professionellen Shows führten regelmäßig zu brausenden Beifallstürmen.

„Mein Herz ist Rock’n’Roll“ – dieses Motto lebte, sang und performte Ty Tender. Immer wieder wurde er mit Attributen wie „The Voice“, „Tender Voice“ oder „Stimmwunder aus Linz“ gefeiert. Bis ins hohe Alter begeisterte er seine Fans; sein letztes Konzert gab er 2019 im Linzer Rosengarten.

Die Verabschiedung von Ty Tender findet am Freitag, 13. März, um 15.30 Uhr im Urnenhain-Friedhof in Linz-Urfahr statt.

Oberösterreich

krone.tv

