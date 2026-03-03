„Der Jahrmarkt wird länger, besser und größer“

Messehallen rücken nach hinten

Doch hinter den Kulissen wurde weiter gefeilt – und zwar kräftig. „Wir haben angekündigt, dass der Markt länger wird. Jetzt kann ich sagen: Er wird besser, größer – und actionreicher“, frohlockt Marktreferent und VP-Stadtvize Martin Hajart im Gespräch mit der „Krone“. Möglich macht das eine Neuordnung am Gelände: Die Messehallen rücken weiter nach hinten. Der gewonnene Platz schafft Raum für gleich vier neue Attraktionen, die heuer erstmals in Urfahr Station machen – und vom spritzigen Familienerlebnis bis zum Adrenalinkick alles bieten.