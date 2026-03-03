Vorteilswelt
Einiges Neues

„Der Jahrmarkt wird länger, besser und größer“

Oberösterreich
03.03.2026 11:20
„Rio Rapidos“ verspricht spritzige Abfahrten und Spaß.
„Rio Rapidos“ verspricht spritzige Abfahrten und Spaß.(Bild: Rio Rapidos Oberschelp)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Zwei zusätzliche Markttage und vier neue Fahrgeschäfte machen den Urfahraner Frühjahrsmarkt heuer so groß wie lange nicht. Ab 30. April sorgen „Rio Rapidos“, „Lach+Freu-Haus“, „Laser Pix“ und der Jetfighter „Kanurah“ für spritzige Abkühlung, interaktive Action und rasanten Nervenkitzel direkt am Donauufer.

Der Urfahraner Frühjahrsmarkt ist heuer so lange wie noch nie – und das war bislang die große Neuigkeit: Statt wie gewohnt erst am Samstagvormittag startet der Traditionsmarkt bereits am Donnerstagabend, dem 30. April. Zwei zusätzliche Markttage, mehr Zeit für Riesenrad, Zuckerwatte und Bierzeltstimmung.

Marktreferent und VP-Stadtvize Martin Hajart (2. v. r.e) freut sich schon aufs Testen der neuen ...
Marktreferent und VP-Stadtvize Martin Hajart (2. v. r.e) freut sich schon aufs Testen der neuen Fahrgeschäfte (im Bild v. li. mit Urfahranermarkt-Geschäftsführerin Theresa Gillhofer, Festwirt Patrick Stützner und Peter Ilchmann (Magistrat).(Bild: Lea-Sophie Kraus)

Messehallen rücken nach hinten
Doch hinter den Kulissen wurde weiter gefeilt – und zwar kräftig. „Wir haben angekündigt, dass der Markt länger wird. Jetzt kann ich sagen: Er wird besser, größer – und actionreicher“, frohlockt Marktreferent und VP-Stadtvize Martin Hajart im Gespräch mit der „Krone“. Möglich macht das eine Neuordnung am Gelände: Die Messehallen rücken weiter nach hinten. Der gewonnene Platz schafft Raum für gleich vier neue Attraktionen, die heuer erstmals in Urfahr Station machen – und vom spritzigen Familienerlebnis bis zum Adrenalinkick alles bieten.

Wildes Wasser
Mit „Rio Rapidos“ zieht echtes Wildwasser-Feeling am Festgelände ein. Die Wasserbahn verspricht spritzige Abfahrten in runden Booten, die sich durch Stromschnellen, Kurven und überraschende Wassereffekte drehen. Nass werden? Nicht ausgeschlossen.

Kult vom Oktoberfest
Bekannt vom Oktoberfest in München, sorgt das „Lach+Freu-Haus“ für wackelige Knie – im wahrsten Sinn des Wortes. Drehende Tunnel, bewegliche Böden und schräge Ebenen garantieren Gelächter bei den Besuchern, aber auch für alle, die von außen zusehen.

Hightech-Action
Interaktiv wird es bei „Laser Pix“: Ausgerüstet mit Lasergeräten tauchen die Besucher in eine futuristische Spielwelt ein, in der Zielgenauigkeit und Reaktionsschnelligkeit zählen.

Adrenalin im Maya-Stil
Für Action-Fans kommt mit „Kanurah“ der neue Jetfighter im mystischen Maya-Setting nach Urfahr. Rotierende Gondeln, Überschläge und spektakuläre Lichteffekte machen die Fahrt zum Adrenalin-Ereignis.

Ab 30. April verwandelt sich das Donauufer zur Partyzone.
Volksfest-Frühstart
Urfahranermarkt überrascht mit einem neuen Termin
24.01.2026

Spektakulärster Markt
Hajart: „Mit den zusätzlichen Tagen und den neuen Attraktionen wird das einer der spektakulärsten Urfahranermärkte der vergangenen Jahre.“ 

Zwei zusätzliche Markttage und vier neue Fahrgeschäfte bringen Action, Wasser-Spaß und Nervenkitzel ans Urfahraner Donauufer.

Oberösterreich
03.03.2026 11:20
Einiges Neues
„Der Jahrmarkt wird länger, besser und größer“
3. Liga Mitte:
Kalsdorf chancenlos – Voitsberg Maß der Dinge
Spenden an Obdachlosen
Hilfswelle nach Diebstahl: „Möchte mich bedanken“
Krone Plus Logo
Rückschlag für Airport
Turkish Airlines ziehen Frachtflieger aus Linz ab
TopTalent Tischtennis
Kleiner Riese hat sechs anstatt fünf Lendenwirbel
