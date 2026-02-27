Vorteilswelt
Hunderte Euro Schaden

Dieb stahl zwei Bienenstöcke samt Völkern

Kärnten
27.02.2026 17:50
20.000 bis 50.000 Bienen bilden ein Volk. Mit den zwei Stöcken hat der Dieb also Abertausende ...
20.000 bis 50.000 Bienen bilden ein Volk. Mit den zwei Stöcken hat der Dieb also Abertausende Bienen gestohlen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Abertausende Tiere erbeutet hat ein Dieb in Oberkärnten: Er stahl zwei Bienenstöcke. Eine Beute, nach der die Polizei öfter sucht, als man glauben möchte.

0 Kommentare

Im Zeitraum vom 14. bis 26. Feber stahl ein Unbekannter im Bezirk Spittal zwei Bienenstöcke, die auf einem Feld neben einer Landesstraße standen.  Die Bienenvölker sollten von dort ausfliegen, Pflanzen bestäuben, Nektar sammeln und so dem Imker Honig bringen. Doch ein Dieb ließ den Imker die erste Arbeit erledigen und stahl dann Stöcke und Völker.

An die 500 Euro kostet ein Stock samt Volk. Die Polizei Millstatt ermittelt.

Immer wieder werden in ganz Österreich Bienenstöcke gestohlen, meistens von Hobbyimkern, die sich die Anschaffungskosten von Stöcken, Rahmen und Bienen sparen wollen. Manchmal nehmen sie gleich über 20 Stöcke von einem Tatort mit, manchmal auch Stöcke aus einer Zucht, womit jahrelange Arbeit zunichtegemacht wird.

Kärnten
27.02.2026 17:50
Kärnten

Hunderte Euro Schaden
Dieb stahl zwei Bienenstöcke samt Völkern
Folgen Sie uns auf