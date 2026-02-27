Dieb stahl zwei Bienenstöcke samt Völkern

Im Zeitraum vom 14. bis 26. Feber stahl ein Unbekannter im Bezirk Spittal zwei Bienenstöcke, die auf einem Feld neben einer Landesstraße standen. Die Bienenvölker sollten von dort ausfliegen, Pflanzen bestäuben, Nektar sammeln und so dem Imker Honig bringen. Doch ein Dieb ließ den Imker die erste Arbeit erledigen und stahl dann Stöcke und Völker.