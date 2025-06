Ärger über Landesmittel für neues ÖVP-Magazin

Vom Landeshauptmann über schwarze Landesräte bis zum Parteimanager: Ein neues ÖVP-nahes Medium wurde zuletzt allen Haushalten in OÖ zugestellt. Bei der SPÖ sorgt das für Verwunderung – und für eine Anfrage an den LH. Er muss rechtfertigen, was die vielen Landes-Inserate in der Zeitschrift zu suchen haben.