Blinddarmoperation! Prock muss Saison beenden

„Ich habe es in den vergangenen Jahren in Altenberg weder im Training noch im Wettkampf geschafft, mir ein positives Gefühl aufzubauen. Ich fühle mich auf dieser Bahn einfach nicht wohl und auch nicht sicher, die Verletzungsgefahr ist mir nach wie vor zu groß“, erklärte Müller. „Natürlich ist es schade um den Gesamtweltcup, aber es ist mir das Risiko schlicht und einfach nicht wert. Ich hatte eine mega Saison, werde in St. Moritz noch einmal alles rausholen und es dann gut sein lassen.“