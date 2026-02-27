„The Wire“-Star nach Scheunenbrand gestorben

Der US-Schauspieler Bobby J. Brown, bekannt durch seine Rolle als Officer Bobby Brown in der HBO-Krimiserie „The Wire“, ist im Alter von 62 Jahren bei einem Scheunenbrand auf seinem Grundstück in Maryland ums Leben gekommen.
Laut Angaben der Tochter starb er an einer Rauchgasvergiftung, nachdem das Feuer ausgebrochen war. Brown soll zuvor versucht haben, ein Fahrzeug in der Scheune zu starten.
Er habe noch einem Verwandten zugerufen, einen Feuerlöscher zu holen. Doch als dieser zurückkehrte, stand die Scheune bereits in Flammen.
Der Gerichtsmediziner stellte „diffuse thermische Verletzungen und Rauchinhalation“ als Todesursache fest und erklärte den Vorfall als Unfall.
Zeugen berichteten laut „TMZ“, dass Browns Frau schwere Verbrennungen erlitt, als sie versuchte, zu ihm vorzudringen. Sie wurde medizinisch betreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.