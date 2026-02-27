Vorteilswelt
Bobby J. Brown (62)

„The Wire“-Star nach Scheunenbrand gestorben

Society International
27.02.2026 07:03
Bobby J. Brown (rechts) mit seinem Schauspiel-Kollegen Jon Bernthal auf einem ...
Bobby J. Brown (rechts) mit seinem Schauspiel-Kollegen Jon Bernthal auf einem Instagram-Schnappschuss seines Sohnes. Der Serien-Star starb jetzt bei einem Scheunenbrand im Alter von nur 62 Jahren.(Bild: instagram.com/bbrown929)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Schauspieler Bobby J. Brown, bekannt durch seine Rolle als Officer Bobby Brown in der HBO-Krimiserie „The Wire“, ist im Alter von 62 Jahren bei einem Scheunenbrand auf seinem Grundstück in Maryland ums Leben gekommen.

Laut Angaben der Tochter starb er an einer Rauchgasvergiftung, nachdem das Feuer ausgebrochen war. Brown soll zuvor versucht haben, ein Fahrzeug in der Scheune zu starten.

Er habe noch einem Verwandten zugerufen, einen Feuerlöscher zu holen. Doch als dieser zurückkehrte, stand die Scheune bereits in Flammen.

Der Gerichtsmediziner stellte „diffuse thermische Verletzungen und Rauchinhalation“ als Todesursache fest und erklärte den Vorfall als Unfall.

Zeugen berichteten laut „TMZ“, dass Browns Frau schwere Verbrennungen erlitt, als sie versuchte, zu ihm vorzudringen. Sie wurde medizinisch betreut.

