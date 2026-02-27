„Kane ist die Vaterfigur in der Mannschaft“

Der Engländer blieb sofort stehen, schrieb auch noch eine berührende Botschaft dazu: „Be strong, fight and win!“ Sei stark, kämpfe und gewinne. Robert: „Was Kane da gemacht hat, war einfach überragend. Das zeigt, was er für ein besonderer Mensch ist.“ Der Tiroler ist aber nicht nur deswegen ein ganz großer Fan von Kane: „Er ist die Vaterfigur in der Mannschaft, zu ihm schauen alle auf. Harry nimmt alle mit. Und als Fußballer ist er unglaublich. Mir imponiert neben seinen Toren auch sein Passspiel. Er leitet mit seinen Bällen ganz viele gefährliche Situationen ein, bereitet andere Treffer vor.“