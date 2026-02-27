Samstag geht in Dortmund der deutsche Clasico zwischen dem BVB und Bayern München über die Bühne. Mittendrin im Stadion ist Robert Schweighofer von den Red Eagles Austria. Der Obmann des größten österreichischen Fanklubs des deutschen Rekordmeisters hatte vergangenen Samstag ein überragendes Erlebnis mit Harry Kane.
Vergangenen Samstag war Robert Schweighofer mit Gattin Sophia beim 3:2-Heimsieg der Bayern gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Stellvertretend für die Red Eagles Austria überreichten sie Ex-Präsident Karl Hopfner, der jetzt Vorsitzender des FC Bayern Hilfe e.V. ist, einen Scheck in Höhe von 10.500 Euro.
Bei Parkplatz auf Kane gewartet
Hintergrund: Der Fanclub hatte im Sommer 2025 in Imst das „Traumspiel“ gegen Harry Kane und Co. ausgetragen. 50 Prozent des Gewinns gehen dabei immer an die Wohltätigkeitsorganisation des deutschen Rekordmeisters. Die andere Hälfte geht an Hilfsbedürftige in Imst.
Nach dem Spiel, das sie hinter der Bank des FC Bayern im Block 104 verfolgten, warteten die Schweighofers in der Nähe der Parkplätze der Spieler auf die Stars. Ein Elternteil aus dem Fanclub hatte ihnen ein Bayern-Dress von seinem schwer erkrankten Kind mitgegeben und gefragt, ob sie vielleicht ein Autogramm von Harry Kane zur Aufmunterung ergattern könnten. Diese Bitte trugen sie dem Stürmer vor.
„Kane ist die Vaterfigur in der Mannschaft“
Der Engländer blieb sofort stehen, schrieb auch noch eine berührende Botschaft dazu: „Be strong, fight and win!“ Sei stark, kämpfe und gewinne. Robert: „Was Kane da gemacht hat, war einfach überragend. Das zeigt, was er für ein besonderer Mensch ist.“ Der Tiroler ist aber nicht nur deswegen ein ganz großer Fan von Kane: „Er ist die Vaterfigur in der Mannschaft, zu ihm schauen alle auf. Harry nimmt alle mit. Und als Fußballer ist er unglaublich. Mir imponiert neben seinen Toren auch sein Passspiel. Er leitet mit seinen Bällen ganz viele gefährliche Situationen ein, bereitet andere Treffer vor.“
„Kompany in allen Belangen ein Glücksfall“
Schweighofer schwärmt: „So ein Wahnsinns-Trio wie Diaz, Kane und Olise hat der FC Bayern schon lange nicht mehr gehabt. Generell hat der Klub auch so eine sympathische Mannschaft schon lange nicht mehr gehabt. Du spürst dieses Mia san Mia-Gefühl, alle arbeiten zusammen, jeder kämpft für jeden. Was Trainer Vincent Kompany, der in allen Belangen ein absoluter Glücksfall für den Verein ist, da geformt hat, ist beeindruckend.“
„Denke, dass der FC Bayern in Dortmund gewinnt“
Zur Champions-League-Auslosung am Freitag sagt der Fahrschullehrer aus Imst: „Ich will unbedingt Atalanta Bergamo und kein deutsches Duell gegen Leverkusen.“ In der Nacht auf Samstag fährt Schweighofer dann voller Vorfreude nach Dortmund: „Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Der BVB hatte in der Champions League in Bergamo ein sehr aufwändiges Spiel, das kein Happy End brachte. Ich denke, dass der FC Bayern gewinnt und damit im Titelkampf eine kleine Vorentscheidung erringt.“
