Formel-1-Team ist schon vor Saisonstart angezählt

Besonders kritisch sieht er den technischen Rückstand: „Adrian Newey hat klar gesagt, dass es Probleme mit dem Windkanal gab und das Team drei bis vier Monate im Rückstand ist. Das Auto ist nicht gut und der Motor ist schlecht, schlimmer kann es fast gar nicht sein. Da muss man schauen, ob man am Anfang überhaupt die Rennen zu Ende fahren kann.“