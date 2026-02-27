Skigebiet insolvent! Wird eine Bank zum Retter?

Alle Mitarbeiter dürfen bleiben

Der Skibetrieb am Abtenauer Karkogel läuft weiter. Man strebt ein Sanierungsverfahren an, die knapp 45 Gläubiger sollen eine 20-Prozent-Quote erhalten. Pendl: „Wir sind sehr zuversichtlich, müssen auch keine unserer Mitarbeiter kündigen.“