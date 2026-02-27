„Am äußersten Limit“: Mindestlohn in der MotoGP?

Für die Motorrad-Asse geht es ab heute wieder neun Monate ans Limit. Künftig könnte es einen „Mindestlohn“ für die MotoGP-Strapazen geben.
Nur 21 der 22 MotoGP-Fahrer schafften es gestern auf das traditionelle „Klassenfoto“ des Jahrgangs 2026. Fermin Aldeguers Ducati war verwaist, der 20-jährige Spanier verpasst wegen eines noch nicht komplett verheilten Oberschenkelbruchs den Saisonauftakt im thailändischen Buriram am Wochenende (Sa./So., 9 Uhr live auf ServusTV). Somit gibt es schon im ersten Rennen den ersten Ausfall zu beklagen, mit Sicherheit aber nicht den letzten. In der vergangenen Saison verpasste fast die Hälfte des Feldes mindestens ein Rennen wegen Verletzung. Nicht zuletzt erwischte es auch Weltmeister Marc Marquez in Indonesien, nur eine Woche nach seinem Titelgewinn.
„Da sind wir am äußersten Limit angelangt“
Und die Strapazen werden heuer nicht geringer: Erneut platzt der Rennkalender mit 22 Veranstaltungen aus allen Nähten, stehen in 44 gewerteten Läufen (je ein Sprint und Grand Prix pro Wochenende) insgesamt 3762 Renn-Kilometer am Programm. „Da sind wir am äußersten Limit angelangt“, weiß Ex-Rennfahrer und TV-Experte Stefan Bradl. „Das Konzept, dass man bei jeder Veranstaltung auch ein Sprintrennen fährt, sollte man vielleicht noch einmal überdenken“, weist der Bayer auf vorhandene Kritik am Format im Fahrerlager hin.
Mindestlohn?
Immerhin soll es für den hohen körperlichen Einsatz künftig eine Art Mindestlohn geben: Im Gespräch zwischen Herstellern, Piloten und den Offiziellen der MotoGP soll ein Fixbetrag von 500.000 Euro pro Fahrer und Saison sein – Bonuszahlungen nicht mit eingerechnet. Zwar ein Pappenstiel für die Stars, aber ein Gewinn für Hinterbänkler.
