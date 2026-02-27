„Am äußersten Limit“: Mindestlohn in der MotoGP?

Nur 21 der 22 MotoGP-Fahrer schafften es gestern auf das traditionelle „Klassenfoto“ des Jahrgangs 2026. Fermin Aldeguers Ducati war verwaist, der 20-jährige Spanier verpasst wegen eines noch nicht komplett verheilten Oberschenkelbruchs den Saisonauftakt im thailändischen Buriram am Wochenende (Sa./So., 9 Uhr live auf ServusTV). Somit gibt es schon im ersten Rennen den ersten Ausfall zu beklagen, mit Sicherheit aber nicht den letzten. In der vergangenen Saison verpasste fast die Hälfte des Feldes mindestens ein Rennen wegen Verletzung. Nicht zuletzt erwischte es auch Weltmeister Marc Marquez in Indonesien, nur eine Woche nach seinem Titelgewinn.