Der Weltmeister gibt jetzt auch in der „Krone“ Gas

Wir sind nach dem zweiten Vorsaison-Test nach wie vor in Thailand und warten darauf, dass die MotoGP Weltmeisterschaft beginnt. Es waren sehr intensive Tests. Leider hatte ich zuletzt Magenprobleme, die mich geschwächt haben. Es ist nie einfach, wenn man gesundheitlich nicht bei 100 Prozent ist, aber ich gehe sehr zuversichtlich in das Auftaktwochenende. Ich fühle mich mit dem Motorrad sehr gut. Das Gefühl, der Qualifying-Versuch und die Pace waren gut. Wir bauen auf der guten Basis aus der Vorsaison auf. Einige Details haben wir noch besser verstanden. Deshalb bin ich mir sicher, wir sind sehr gut vorbereitet. Wirklich wissen, wo man steht, wird man aber erst am Samstag und im Rennen am Sonntag.