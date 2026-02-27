Vorteilswelt
Kolumnist Marc Marquez

Der Weltmeister gibt jetzt auch in der „Krone“ Gas

MotoGP
27.02.2026 06:52
Topfavorit: Der Spanier Marc Marquez hat wie im Vorjahr den Weltmeistertitel im Blick.
Topfavorit: Der Spanier Marc Marquez hat wie im Vorjahr den Weltmeistertitel im Blick.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Lillian SUWANRUMPHA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überholmanöver: Der bereits siebenfache (!) MotoGP-Champion Marc Marquez liefert den Motorsport-Fans als „Krone“-Kolumnist zukünftig Infos aus erster Hand.

Wir sind nach dem zweiten Vorsaison-Test nach wie vor in Thailand und warten darauf, dass die MotoGP Weltmeisterschaft beginnt. Es waren sehr intensive Tests. Leider hatte ich zuletzt Magenprobleme, die mich geschwächt haben. Es ist nie einfach, wenn man gesundheitlich nicht bei 100 Prozent ist, aber ich gehe sehr zuversichtlich in das Auftaktwochenende. Ich fühle mich mit dem Motorrad sehr gut. Das Gefühl, der Qualifying-Versuch und die Pace waren gut. Wir bauen auf der guten Basis aus der Vorsaison auf. Einige Details haben wir noch besser verstanden. Deshalb bin ich mir sicher, wir sind sehr gut vorbereitet. Wirklich wissen, wo man steht, wird man aber erst am Samstag und im Rennen am Sonntag.

(Bild: Krone KREATIV/EPA/Max Slovencik)

Für mich ist das Rennen in Thailand immer etwas Besonderes. Der erste Grand Prix der Saison gibt schon die Richtung für das weitere Jahr vor. Die Strecke selbst ist eine sehr körperliche, mit harten Bremszonen und langen Geraden, auf denen Stabilität und Beschleunigung entscheidend sind. Es ist eine anspruchsvolle Strecke, weil sie dich zwingt, sehr präzise zu sein und das Rennen von Anfang an gut zu managen.

Marc Marquez mit Freundin Gemma Pinto
Marc Marquez mit Freundin Gemma Pinto(Bild: EPA/Franck Robichon)

Auch heuer ist die Konkurrenz wieder groß. Jedes Rennen wird hart umkämpft sein, da bin ich mir sicher. Neben meinem Teamkollegen Pecco (Francesco Bagnaia; Anm.) und meinem Bruder Alex (Marquez) waren auch die Aprilias rund um Marco Bezzecchi richtig schnell. Das ist alles andere als überraschend für mich. Marco war schon letzte Saison sehr schnell – vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Er wird von Anfang an um den Titel mitfahren.

Lesen Sie auch:
Gestern nahmen die Fahrer zum „Klassenfoto“ Platz.
Konzept im Gespräch
„Am äußersten Limit“: Mindestlohn in der MotoGP?
27.02.2026

In der MotoGP sind die Unterschiede minimal. Konstanz macht mehr aus als reine Geschwindigkeit. Zudem ist die Meisterschaft sehr ausgeglichen. Es können dich fünf oder sechs Fahrer schlagen. Man muss in jedem Qualifying, in jedem Rennen voll da sein. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin richtig heiß auf den Start. Und ich hoffe, ihr seid es auch!

Marc Marquez

