Der Weltmeister gibt jetzt auch in der „Krone“ Gas

Überholmanöver: Der bereits siebenfache (!) MotoGP-Champion Marc Marquez liefert den Motorsport-Fans als „Krone“-Kolumnist zukünftig Infos aus erster Hand.
Wir sind nach dem zweiten Vorsaison-Test nach wie vor in Thailand und warten darauf, dass die MotoGP Weltmeisterschaft beginnt. Es waren sehr intensive Tests. Leider hatte ich zuletzt Magenprobleme, die mich geschwächt haben. Es ist nie einfach, wenn man gesundheitlich nicht bei 100 Prozent ist, aber ich gehe sehr zuversichtlich in das Auftaktwochenende. Ich fühle mich mit dem Motorrad sehr gut. Das Gefühl, der Qualifying-Versuch und die Pace waren gut. Wir bauen auf der guten Basis aus der Vorsaison auf. Einige Details haben wir noch besser verstanden. Deshalb bin ich mir sicher, wir sind sehr gut vorbereitet. Wirklich wissen, wo man steht, wird man aber erst am Samstag und im Rennen am Sonntag.
Für mich ist das Rennen in Thailand immer etwas Besonderes. Der erste Grand Prix der Saison gibt schon die Richtung für das weitere Jahr vor. Die Strecke selbst ist eine sehr körperliche, mit harten Bremszonen und langen Geraden, auf denen Stabilität und Beschleunigung entscheidend sind. Es ist eine anspruchsvolle Strecke, weil sie dich zwingt, sehr präzise zu sein und das Rennen von Anfang an gut zu managen.
Auch heuer ist die Konkurrenz wieder groß. Jedes Rennen wird hart umkämpft sein, da bin ich mir sicher. Neben meinem Teamkollegen Pecco (Francesco Bagnaia; Anm.) und meinem Bruder Alex (Marquez) waren auch die Aprilias rund um Marco Bezzecchi richtig schnell. Das ist alles andere als überraschend für mich. Marco war schon letzte Saison sehr schnell – vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Er wird von Anfang an um den Titel mitfahren.
In der MotoGP sind die Unterschiede minimal. Konstanz macht mehr aus als reine Geschwindigkeit. Zudem ist die Meisterschaft sehr ausgeglichen. Es können dich fünf oder sechs Fahrer schlagen. Man muss in jedem Qualifying, in jedem Rennen voll da sein. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin richtig heiß auf den Start. Und ich hoffe, ihr seid es auch!
Marc Marquez
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.