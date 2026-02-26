Vize-Schulleiter arbeitete nebenbei als Zuhälter

Mutter: „Immer ein netter und freundlicher Mann“

Nachdem die Anklage wegen „Nötigung zur landesweiten Prostitution“ öffentlich wurde, erhoben die Eltern der Grundschulschüler schwere Vorwürfe gegen die Schulleitung. Rosa Buri, deren achtjähriger Sohn die „PS 16“ besucht: „Ich bin so unfassbar wütend, dass keiner gemerkt hat, dass ein Zuhälter im Dunstkreis unserer Kinder angestellt ist!“ Um dann zuzugeben: „Bond war nach Außen immer ein netter und freundlicher Mann, den die Kinder mochten. Man kann einfach niemanden mehr vertrauen.“