Riesenchance für ESC-Fans: Es gibt wieder Tickets!

Details zum Sicherheitskonzept

Damit allen Zuschauern ein unvergessliches, aber vor allem auch sicheres Erlebnis geboten werden kann, hat der ORF ein umfassendes Sicherheitskonzept für das Großevent ausgearbeitet. Wie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag betont worden ist, arbeitet der ORF dafür engmaschig mit der Wiener Polizei, dem Innenministerium, der Stadt Wien und anderen relevanten Behörden zusammen.