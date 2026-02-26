Riesenchance für ESC-Fans: Es gibt wieder Tickets!

Riesenchance für Eurovision-Song-Contest-Fans: Am 26. März wird der Ticketverkauf noch einmal geöffnet. Es handelt sich dabei aber nur um Restkarten – man muss also schnell sein.
Die erste Verkaufswelle startete am 13. Jänner – alle verfügbaren Tickets waren in Rekordzeit verkauft: das Finale in 14 Minuten, die beiden Halbfinale binnen 20 Minuten.
Für alle Enttäuschten, die nicht schnell genug waren, gibt es jetzt eine zweite Chance: Am 26. März um 15 Uhr gehen nun jene Tickets in den Verkauf, die aus den für nationale und internationale Partner sowie die teilnehmenden Delegationen und andere reservierten Kontingenten nicht abgerufen wurden, zusätzlich verfügbare Ticketkapazitäten.
Details zum Sicherheitskonzept
Damit allen Zuschauern ein unvergessliches, aber vor allem auch sicheres Erlebnis geboten werden kann, hat der ORF ein umfassendes Sicherheitskonzept für das Großevent ausgearbeitet. Wie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag betont worden ist, arbeitet der ORF dafür engmaschig mit der Wiener Polizei, dem Innenministerium, der Stadt Wien und anderen relevanten Behörden zusammen.
Der erhöhten Bedrohungslage begegnen wir mit Erfahrung, Expertise und internationaler Vernetzung.
Landespolizeivizepräsident General Dieter Csefan
In der Wiener Stadthalle gilt Flughafensicherheit, die Polizei ist mit spezialisierten Einsatzkräften sowie mit Polizeidiensthundeeinheiten präsent und führt Maßnahmen zur Drohnenabwehr durch. „Gemeinsam mit ORF, Stadt Wien und weiteren Partnern wird diese Veranstaltung professionell und sicher durchgeführt“, versichert Landespolizeivizepräsident General Dieter Csefan bei der Pressekonferenz.
