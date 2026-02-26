Nach Gauff-Ausraster: Kuriose Neuerung im Tennis

Positive Reaktionen

Das brachte die Veranstalter in Texas offenbar auf eine Idee. „Wir stellen vor: den ATX Open Rage Room – den ersten seiner Art -, in dem Spielerinnen in einer sicheren Umgebung ohne Kameras privat ihre Frustration oder Emotionen zum Ausdruck bringen können“, schrieb das WTA-250-Turnier auf seinen Social-Media-Plattformen. Die Reaktionen sind online überwiegend positiv. Einige stellten jedoch die Frage, ob dies Spielerinnen und Spieler dazu ermutigen würde, ihre Frustration auf physische Weise auszuleben. Gauff ist beim vergleichsweise kleinen Heimturnier übrigens nicht am Start.