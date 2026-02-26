Formel 1: Nächstes Liebes-Aus kurz vor Saisonstart

Das nächste Liebes-Aus in der Formel 1: Nachdem sich kürzlich Lando Norris von seiner Freundin getrennt hatte, muss nun auch Mercedes-Pilot Kimi Antonelli einen Herzschmerz verkraften. Seine Freundin Eliska Babickova bestätigte die Trennung in einem Instagram-Video.
Kurz vor dem Start in die neue Saison steht der 19-jährige Italiener ohne Partnerin da. Influencerin Eliska Babickova (168.000 Follower) machte das Beziehungsende selbst auf Instagram öffentlich und stellte klar, dass die Entscheidung von ihr ausging. „Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren.“
„Es gab kein Fremdgehen“
Im Februar hätten beide noch versucht, ihre Situation zu klären. Doch am Ende reichte es nicht. Die Vorstellungen vom gemeinsamen Weg hätten sich zu stark auseinanderentwickelt. Um Gerüchten vorzubeugen, legte die Tschechin direkt nach: „Ich habe so viele Spekulationen und falsche Erzählungen und Nachrichten gesehen. Es waren keine anderen Männer und keine anderen Frauen beteiligt. Es gab kein Fremdgehen.“
Seit 2023 galten Antonelli und Babickova als eines der jungen Glamour-Paare im Motorsport. Er der aufstrebende Formel-1-Pilot, sie selbst früher im Kartsport aktiv – nun ist diese Beziehung Geschichte.
Schwierige Wochen für Antonelli
Für Antonelli ist es ohnehin keine einfache Phase. Erst vor Kurzem war der Mercedes-Pilot nahe seiner Heimat San Marino in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sein Wagen prallte auf einer Schnellstraße gegen die Leitplanken. Der 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.
Antonelli ist seit 2019 Teil des Mercedes-Nachwuchsprogramms, rückte 2025 als Nachfolger von Lewis Hamilton ins F1-Cockpit auf und fährt an der Seite von George Russell. Die neue Formel-1-Saison startet am 8. März mit dem Großen Preis von Australien.
Antonelli will auf der Strecke weiter performen, doch privat muss er vorerst allein durchs Ziel gehen.
