Formel 1: Nächstes Liebes-Aus kurz vor Saisonstart

Kurz vor dem Start in die neue Saison steht der 19-jährige Italiener ohne Partnerin da. Influencerin Eliska Babickova (168.000 Follower) machte das Beziehungsende selbst auf Instagram öffentlich und stellte klar, dass die Entscheidung von ihr ausging. „Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren.“