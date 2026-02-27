Scheinwaffe sorgte für Panik im Railjet nach Wien

Festnahme am Bahnhof Parndorf

Für die bedrohten Fahrgäste war unklar, wie weit der Mann gehen würde, auch wenn sich später herausstellen sollte, dass es sich nicht um eine echte Waffe handelte. Als der Zug im Bahnhof Parndorf hielt, griff die Polizei zu. Der 30-jährige Ungar wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine schwarze Taschenlampe. Diese hatte der Mann in seiner Jacke so platziert, dass sie den Anschein einer Schusswaffe erweckte. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt an. Verletzt wurde niemand.