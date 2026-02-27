Drei Bewerber um die Radakovits-Nachfolge

Wunschkandidat

Die Wahl könnte damit spannend werden: Ulram hat einen Startvorteil, weil er vom Landesvorstand des Gemeindebundes einstimmig als Wunschkandidat nominiert wurde. Zudem hat der frühere Klubobmann und nunmehrige Landtagsabgeordnete den direkten Draht ins Landhaus. Auch er selbst betont, dass er seine Kontakte und sein Netzwerk für das Wohl der Gemeinden nutzen will. Die Serviceleistung für die Kommunen will er ausbauen und sich besonders auf das drängendste Problem fokussieren: Die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Gemeinden trotz angespannter Budgets und sinkender Einnahmen erhalten. „Jede Gemeinde soll die gesetzlichen Aufgaben erfüllen und notwendige Investitionen tätigen können. Das muss unser aller Ziel sein.“