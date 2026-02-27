Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeindebund

Drei Bewerber um die Radakovits-Nachfolge

Burgenland
27.02.2026 18:50
Am 6. März entscheiden die Delegierten.
Am 6. März entscheiden die Delegierten.(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Neben Markus Ulram und Johannes Mezgolits gibt es noch einen Überraschungskandidaten für die Entscheidung am 6. März.

0 Kommentare

Eine Ära geht zu Ende, wenn Leo Radakovits in einer Woche nach fast 23 Jahren das Amt des Gemeindebund-Präsidenten an seinen Nachfolger übergibt. Zwei Kandidaten haben sich schon vor längerer Zeit in Position gebracht: Johannes Mezgolits, Bürgermeister von Donnerskirchen, und der frühere ÖVP-Klubobmann und Bürgermeister von Halbturn, Markus Ulram. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist, gab dann auch noch Martin Karall, Bürgermeister von Großwarasdorf, sein Antreten bekannt.

Ulram ist Wunschkandidat.
Ulram ist Wunschkandidat.(Bild: Ronald Fenk)

Wunschkandidat
Die Wahl könnte damit spannend werden: Ulram hat einen Startvorteil, weil er vom Landesvorstand des Gemeindebundes einstimmig als Wunschkandidat nominiert wurde. Zudem hat der frühere Klubobmann und nunmehrige Landtagsabgeordnete den direkten Draht ins Landhaus. Auch er selbst betont, dass er seine Kontakte und sein Netzwerk für das Wohl der Gemeinden nutzen will. Die Serviceleistung für die Kommunen will er ausbauen und sich besonders auf das drängendste Problem fokussieren: Die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Gemeinden trotz angespannter Budgets und sinkender Einnahmen erhalten. „Jede Gemeinde soll die gesetzlichen Aufgaben erfüllen und notwendige Investitionen tätigen können. Das muss unser aller Ziel sein.“

Mezgolits verspricht mehr Tempo.
Mezgolits verspricht mehr Tempo.(Bild: zVg)

Temporeich
„Service, Service, Service“, lautet das Motto von Mezgolits. Er will den Gemeindebund „wieder“ zur ersten Anlaufstelle für alle engagierten Bürgermeister und Gemeinderäte machen – und das so rasch wie möglich. „Die Gemeinden stehen vor enormen Herausforderungen finanzieller und personeller Natur. Daher braucht es eine kompetente Anlaufstelle, die die Sorgen und Ängste der Gemeinden ernst nimmt und mit Beratung täglich zur Seite steht“, so Mezgolits. Weiters verspricht er eine „1-2-3-Garantie“: Alle Mails an den Gemeindebund sollen innerhalb eines Tages beantwortet werden. Innerhalb von zwei Tagen soll es einen konkreten Lösungsvorschlag geben und innerhalb von drei Tagen – wenn notwendig – einen Gesprächstermin.

Karall will frischen Wind bringen
Karall will frischen Wind bringen(Bild: zVg)

Frischer Wind
Karall will unterdessen „frischen Wind“ und „neue Gesichter“ in die ÖVP-Organisation bringen. Radakovits zollt er Respekt für dessen Arbeit. Karall will mit seiner langen Erfahrung in der Gemeindepolitik, aber auch in der Wirtschaft, punkten. Mit dieser „Sicht von extern“ will er die Kommunen zukunftsfit für künftige Herausforderungen machen. Da er „unbedarft“ sei, habe er auch einen anderen Gesprächszugang. Als einziger Kandidat, der nicht aus dem Norden kommt, will er dafür Sorge tragen, dass kein Landesteil vernachlässigt wird. Und: Er werde „die Funktion nicht um der Funktion willen machen.“

Die Wahl des neuen Präsidenten erfolgt am 6. März in Raiding. 272 Delegierte werden dann mit einfacher Mehrheit entscheiden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
27.02.2026 18:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 13°
Symbol wolkenlos
Güssing
-1° / 16°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
-1° / 15°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
1° / 13°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-0° / 14°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.663 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
108.333 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
96.381 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1233 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1169 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Burgenland
3. Liga Ost
LIVESTREAM: Oberwart gegen Meister Donaufeld
15.300 Euro Schaden
Standmiete kassiert, und schnell weg mit der Marie
Aktiver Tierschutz
Fundtiere werden in Hornstein bestens versorgt
Reisende bedroht
Scheinwaffe sorgte für Panik im Railjet nach Wien
Burgenlandliga-Auftakt
Neuer Ligasponsor – alle jagen Leader Mattersburg!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf