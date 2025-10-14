Vorteilswelt
Hartes Urteil

Kollegin: Hemsworth ist „ein Baby mit Muskeln!“

Society International
14.10.2025 17:00
„Ein Baby mit Muskeln!“ – „Thor“-Star Chris Hemsworth sorgt für Lacher am Set
„Ein Baby mit Muskeln!“ – „Thor“-Star Chris Hemsworth sorgt für Lacher am Set(Bild: 2013 MVLFFLLC. TM)

Hollywood, Baby! Wenn man Chris Hemsworth (42) am Set von „Thor“ erlebt, dann steht eines fest: Der Muskel-Gott ist eigentlich – ein Riesen-Kleinkind!

Seine Schauspielkollegin Tessa Thompson (42), die in der Marvel-Reihe die knallharte Valkyrie spielt, plauderte jetzt bei einem Event in London aus, wie es wirklich ist, mit Hemsworth und Regisseur Taika Waititi (49) zu arbeiten.

Tessa Thompson
Tessa Thompson(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Großes Kleinkind
Laut dem Branchenmagazin „Variety“ schwärmte Thompson: „Chris ist wie ein Baby mit Muskeln, ein sehr großes Kleinkind – ohne jegliche Hemmungen!“ Und weiter: „Er macht einfach alles, um Lacher zu erzielen und Neues zu entdecken. Das macht es zu einer echten Freude, mit ihm zu drehen.“

Aber auch Regisseur Taika Waititi, der bei „Thor: Tag der Entscheidung“ (2017) und „Thor: Love and Thunder“ (2022) Regie führte, bekam sein charmantes Etikett verpasst: „Er ist wie ein Kleinkind mit einem Bankkonto!“

Lesen Sie auch:
„Krone“-Serien-Kritik
„Ohne Limits“: „Thor“ haut jetzt aufs Schlagzeug
30.08.2025

Thompson lacht: „Die Arbeit an diesen Filmen ist manchmal so albern – man muss einfach spielen wie ein Kind. Nur so entsteht diese verrückte Magie!“

Kein Wunder also, dass die „Thor“-Reihe dank des Dreamteams Hemsworth & Waititi längst Kultstatus hat – ein Muskel-Baby, ein Millionärs-Kleinkind und jede Menge kindliche Fantasie!

