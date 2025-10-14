Kollegin: Hemsworth ist „ein Baby mit Muskeln!“

Hollywood, Baby! Wenn man Chris Hemsworth (42) am Set von „Thor“ erlebt, dann steht eines fest: Der Muskel-Gott ist eigentlich – ein Riesen-Kleinkind!
Seine Schauspielkollegin Tessa Thompson (42), die in der Marvel-Reihe die knallharte Valkyrie spielt, plauderte jetzt bei einem Event in London aus, wie es wirklich ist, mit Hemsworth und Regisseur Taika Waititi (49) zu arbeiten.
Großes Kleinkind
Laut dem Branchenmagazin „Variety“ schwärmte Thompson: „Chris ist wie ein Baby mit Muskeln, ein sehr großes Kleinkind – ohne jegliche Hemmungen!“ Und weiter: „Er macht einfach alles, um Lacher zu erzielen und Neues zu entdecken. Das macht es zu einer echten Freude, mit ihm zu drehen.“
Aber auch Regisseur Taika Waititi, der bei „Thor: Tag der Entscheidung“ (2017) und „Thor: Love and Thunder“ (2022) Regie führte, bekam sein charmantes Etikett verpasst: „Er ist wie ein Kleinkind mit einem Bankkonto!“
Thompson lacht: „Die Arbeit an diesen Filmen ist manchmal so albern – man muss einfach spielen wie ein Kind. Nur so entsteht diese verrückte Magie!“
Kein Wunder also, dass die „Thor“-Reihe dank des Dreamteams Hemsworth & Waititi längst Kultstatus hat – ein Muskel-Baby, ein Millionärs-Kleinkind und jede Menge kindliche Fantasie!
