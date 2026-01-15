Klinik wies ihn ab, dann 14 Attacken mit Fäkalien!

Rumäne hörte Stimmen

„Ich flehe sie an. Ich brauche Hilfe“, hatte der Mann im Frühling in der Klinik zu den Ärzten gesagt, als er eingewiesen werden wollte. „Ich wurde gefoltert. Ich wollte nur, dass die Folter endlich aufhört. Nachdem ich geworfen habe, haben mich diese Menschen eine Woche in Ruhe gelassen. Dann hat es wieder begonnen“, erklärt er. Dass er bei seinen Angriffen immer junge Frauen getroffen hätte, sei „purer Zufall“ gewesen. „Die Frauen gehen auf der Straße und plötzlich haben sie Fäkalien im Gesicht“, konfrontiert die Richterin den Betroffenen mit seinen Ekel-Taten. „Es tut mir sehr leid. Ich brauche Hilfe, ich weiß.“