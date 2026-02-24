Bruges defeated in Champions League
Sørloth leads Atlético to promotion with hat trick
After a 3-3 draw in Bruges, Atletico Madrid secured their place in the Champions League round of 16 in front of their home crowd!
The man of the match on Tuesday was Norwegian center forward Alexander Sørloth, who contributed a hat trick to the 4-1 victory. Bruges once again proved to be a stubborn opponent, only running out of steam after the score reached 1-3 (76').
As in the first leg, the Spaniards were always in the lead. Sörloth scored his first goal in the 23rd minute with the help of goalkeeper Simon Mignolet.
After Joel Ordonez equalized with a header from an extended corner in the 36th minute, the visitors even dominated play in the Spanish capital.
However, Johnny Cardoso made it 2-1 (48') to give coach Diego Simeone's team a perfect start to the second half. Thanks to Sörloth (76', 87'), the result was never in doubt.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.