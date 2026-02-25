Schwere Erkrankung zwingt Spitzmüller zur Pause

„Bin ja nicht aus der Welt“

Während seiner Genesung will er den Grünen beratend – per Mail und Handy – zur Seite stehen. „Ich bin ja nicht aus der Welt.“ Er habe auch schon eine Liste gemacht mit Büchern, die er lesen wolle, so der Grüne.

Unter anderem wünschten ihm auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und SPÖ-Klubobmann Roland Fürst Spitzmüller eine vollständige Genesung.