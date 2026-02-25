Vorteilswelt
WTA-125-Challenger

Julia Grabher musste in Antalya aufgeben

Tennis
25.02.2026 12:45
Julia Grabher
Julia Grabher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher hat am Mittwoch in der ersten Runde des WTA-125-Sand-Challengers in Antalya aus vorerst unbekannten Gründen aufgegeben. 

Nach drei Games konnte die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin gegen die Ukrainerin Katarina Zavatska nicht mehr weiterspielen. Für die Weltranglisten-79. war es das vierte Auftakt-Aus in Folge.

Grabher hatte sich im Vorjahr nach einer Verletzung von Position 470 zurück in die Top 100 gekämpft.

