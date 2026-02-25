Geschlechterunterschied bei Brandverletzungen

Bei schweren Brandverletzungen können Bakterien über die zerstörte Haut in den Blutkreislauf gelangen und lebensgefährliche Komplikationen auslösen. Laut einer Mitteilung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) vom Mittwoch kann dies eine sogenannte Sepsis auslösen, die zu multiplem Organversagen führen kann.

Bakterien in Blut nachgewiesen

Für die Untersuchung wurden die Patientendaten von 269 Personen herangezogen, die zwischen 2017 und 2021 im Zentrum für Schwerbrandverletzte am Universitätsspital Zürich behandelt worden waren. Bei knapp einem Viertel der untersuchten Personen konnten fünf bis 14 Tage nach der Einlieferung Bakterien im Blut nachgewiesen werden. Dabei waren Frauen fast doppelt so häufig betroffen wie Männer.