130 Feuerwehrleute verhinderten Katastophe

Die Feuerwehr hat bei einem Großbrand in Rohr im Burgenland Schlimmeres verhindert. Seit Kurzem ist Brand aus, bestätigte Jörg Stipsits vom Bezirksfeuerwehrkommando. „Da sich auf beiden Seiten angrenzende Gebäude befinden, hätte es passieren können, dass das Feuer übergreift.“ Derzeit sind die Brandermittler am Zug. Zur Ursache gibt es keine offiziellen Angaben.